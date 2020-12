Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Plusieurs fois, nous vous avons expliqué à quel point Microsoft Flight Simulator est étonnamment précis et à quel point il est fascinant de piloter un avion dans ce simulateur grâce à la façon dont il parvient à se fondre dans la réalité. Le travail d’Asobo Studio est certainement remarquable et un utilisateur a voulu tester la précision de la technologie de simulation appliquée dans un vol virtuel par rapport à un vol réel et les résultats étaient tout simplement incroyables.

Avant la sortie de Microsoft Flight Simulator, le nouveau simulateur Microsoft, Asobo Studio, son développeur, avait clairement indiqué que le degré de fidélité du jeu serait très fin grâce à l’union de différentes technologies de localisation et à la puissance d’Azure. Cela a été prouvé lorsque le jeu a fait ses débuts et de nombreux utilisateurs ont pu découvrir la grande similitude du monde virtuel avec le monde réel. Le titre peut même simuler des vols qui ont lieu dans le monde réel.

Cependant, l’utilisateur Rami Ismail a voulu aller plus loin et a essayé de voir à quel point le jeu était précis lors de la simulation d’un vol avec les mêmes caractéristiques que dans la vraie vie. Dans une récente série de tweets, l’ancien développeur de l’étude Vlambeer a proposé de prendre un vol dans la vraie vie et de le reproduire dans le jeu vidéo de manière synchronisée et de surveiller les deux vols pour voir à quel point l’écart était entre eux. Vous vous souvenez peut-être du nom du développeur, car c’est la même personne qui a permis au chat Twitch de décoller et d’atterrir un avion dans le jeu.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Microsoft Flight Simulator recevra une prise en charge de la réalité virtuelle et la version bêta commencera très bientôt.

C’était le décollage, puisque cela n’a pas été téléchargé plus tôt. J’ai activé l’auto-contrôle de l’IA au moment où j’ai ressenti une accélération. pic.twitter.com/1HSqMK1pd8 – Rami Ismail (رامي) (@tha_rami) 2 décembre 2020

Microsoft Flight Simulator a donné des résultats presque identiques à la réalité

À sa grande surprise, le développeur – qui a mis à jour ses followers sur le voyage en temps réel sur Twitter – a vécu une expérience très similaire dans la vie réelle et virtuelle. L’avion a décollé de Montréal, au Canada, à destination d’Amsterdam, aux Pays-Bas. Après avoir défini cela et d’autres informations nécessaires, Ismail a laissé le jeu sur son ordinateur portable pour fonctionner en pilote automatique. L’utilisateur a même partagé des vidéos dans lesquelles on voit comment l’accélération et le décollage de l’avion à l’aéroport réel coïncidaient avec ceux de sa réplique virtuelle.

Enfer, la distance aux nuages ​​semble même juste? Je vois les mêmes étoiles ??? pic.twitter.com/klwuFse1sQ – Rami Ismail (رامي) (@tha_rami) 2 décembre 2020

Ismail a souligné que non seulement le voyage était reproduit avec une marge de différence minimale, car à un moment donné, il restait 2 heures et 25 minutes pour atteindre l’Amsterdam de la réalité, contre 2 heures et 29 minutes pour arriver dans le simulateur; plus tard, lorsqu’il a traversé l’Irlande, le simulateur était en avance d’environ 6 minutes. Malgré le fait que Microsoft Flight Simulator devait atterrir quelques minutes plus tard qu’en réalité, une fois cette période écoulée, Ismail rapporte qu’il a atterri le premier à Amsterdam simulée, mais seulement 4 minutes à l’avance.

Le lever du soleil x2 pic.twitter.com/8i68umOkzu – Rami Ismail (رامي) (@tha_rami) 2 décembre 2020

En général, l’expérience était identique, selon Ismail et que même «le temps coïncidait, l’éclairage coïncidait, les étoiles coïncidaient», ce qu’il a décrit comme «incroyable» et «fou».

J’ai gagné pic.twitter.com/qOldqeZoeP – Rami Ismail (رامي) (@tha_rami) 2 décembre 2020

Qu’as-tu pensé de l’expérience? Pensiez-vous que Microsoft Flight Simulator était aussi précis? Dites le nous dans les commentaires.

Asobo Studio continue de travailler sur le contenu du jeu et a récemment présenté une vidéo de la mise à jour axée sur les régions du Royaume-Uni.

Microsoft Flight Simulator est disponible sur PC, mais devrait également arriver sur les consoles Xbox. Vous pouvez trouver plus d’actualités le concernant si vous visitez son dossier.

Restez informé avec nous à LEVEL UP.

La source