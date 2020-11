Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Il y a 1 an, Ys Net sortait le jeu Shenmue III, qui marquait le retour tant attendu de la série après plusieurs années sans en entendre parler. À l’époque, il a fait ses débuts avec une édition collector qui commémorerait la première. Si vous n’avez pas atteint cette édition, alors une autre est déjà disponible qui comprend non seulement le DLC qui est venu plus tard dans le jeu, mais aussi de nombreux objets de collection et quelques autres seront disponibles séparément, que les fans ne voudront pas manquer.

Si vous êtes un fan de Shenmue, mais pour une raison quelconque, vous n’avez pas eu l’occasion de jouer au nouvel opus, c’est le meilleur moment pour le faire, puisque Ys Net et Limited Run Games ont annoncé l’édition complète de Shenmue III.

Cet ensemble est extrêmement spécial non seulement parce que 3000 unités seront produites, mais parce qu’il comprend plusieurs éléments que les fans de la série ne voudront pas manquer. Le package contient le jeu de base pour PlayStation 4 avec le dernier patch et tous les DLC sur le disque, ainsi que plusieurs objets de collection que nous vous laissons ci-dessous sous la forme d’une liste. Cette collection peut maintenant être mise de côté et son prix est de 149,99 $ USD.

1 carte de bienvenue de l’hôtel Niaowu 1 figurine Chobu Chan 1 figurine Bailu Chan 1 étui commémoratif Shenmue III édition complète se faisant passer pour un jeu Dreamcast (disque non inclus) 1 réplique de 5 pouces de l’épée des sept étoiles 1 carte VIP Golden Goose 1 carte Bailu Herb

Dans le cas où vous l’avez manqué: Yu Suzuki pense que Shenmue III sera une réalité et réfléchit déjà à plusieurs idées.

Jeux de course limités pour libérer plus d’objets de collection Shenmue

Mais ce n’est pas tout. Si vous êtes un fan de Shenmue, alors vous serez intéressé par la lecture, car d’autres produits de la franchise seront publiés et seront disponibles pour une durée très limitée et une fois qu’ils seront épuisés, plus aucun ne sera produit.

Différents ensembles de la bande originale de Shenmue III peuvent désormais également être précommandés sur le site Limited Run Games. Le plus basique comprend une sélection de 33 pistes enregistrées sur 2 disques vinyle LP (39,99 $ US) et comprend des codes pour télécharger les pistes et les notes de Yu Suzuki et d’autres membres de la communauté de la série. Si vous préférez les CD, alors vous serez intéressé par la collection complète de la bande sonore définitive (49,99 $ US), qui comprend 6 CD dans leur étui respectif et un paquet qui les contient tous, ainsi que des notes Suzuki.

Choix de pistes vinyles (à gauche) et collection de 6 CD (à droite)

Si vous avez déjà joué le titre et aimé la bande originale, vous voudrez peut-être avoir l’ensemble de 5 vinyles (Bailu Village, 124,99 USD) et un autre avec 6 vinyles (Niaowu, 149,99 USD) qui incluent toutes les chansons. de la première et de la seconde moitié de Shenmue III, respectivement. Si vous décidez d’acheter les deux, vous pouvez opter pour un bundle avec tous les disques vinyles (299,99 $ US) qui viennent dans des couvertures étonnantes qui sont également emballées dans une boîte avec de nouvelles illustrations de Kenji Miyawaka qui a travaillé sur la série originale.

Bailu Village et Niaowu (à gauche) et 11 LP (à droite)

Le bundle le plus cool pour les fans du travail de Shenmue et Yu Suzuki est certainement l’édition signée, qui est comme celle ci-dessus, mais comprend également une affiche au format A4 avec la signature du créateur de Shenmue Yu Suzuki. Cet ensemble est vendu 349,99 $ US et vous devez vous dépêcher si vous en voulez un, car seulement 375 unités seront produites.

Enfin, nous vous informons que, si vous ne voulez que les boîtes des 2 paquets des disques vinyles (Bailu Village et Niaowu, sans les disques), il est possible d’acheter les deux pour 34,99 $ USD. Également disponible est un package qui comprend l’édition collector et le package avec les 11 disques vinyle et est vendu pour 449,99 $, mais au moment de la rédaction de cet article, il ne restait que 4 unités.

Edition signée

Qu’avez-vous pensé de ces objets de collection? En aurez-vous? Dites le nous dans les commentaires.

Il y a quelques mois, il a été révélé que Crunchyroll et Adult Swim préparaient une série animée Shenmue et nous avons également appris que le dernier opus de la série se vendait bien. Si vous souhaitez en savoir plus sur Shenmue, nous vous invitons à visiter cette page.

