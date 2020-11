Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Depuis ses débuts en 1996, Pokémon a réussi à captiver des générations de joueurs, qui ont maintenu la série en vie. Au fil des ans, la franchise est devenue la plus importante du divertissement et est allée au-delà des jeux vidéo. Il a notamment réussi à y parvenir grâce à des collaborations avec plusieurs marques de vêtements ou d’accessoires vestimentaires et aujourd’hui il en a annoncé une de plus, qui comprendra des baskets incroyables qui seront très limitées.

La société de vêtements Zavvi a annoncé qu’elle s’associerait à The Pokémon Company pour produire une ligne de vêtements inspirée fantastique qui rendra hommage aux origines de la franchise, ce qui sera opportun alors que la série fêtera son 25e anniversaire l’année prochaine.

Selon le communiqué officiel (via Nintendo Life), la ligne de vêtements comprendra 19 articles, dont des t-shirts, des pulls et des sweats à capuche. La collection entière n’a pas été montrée, mais quelques modèles mettant en vedette Squirtle, Charmander, Snorlax, Jolteon, Flareon et Vaporeon, ainsi que Pikachu, ont été autorisés à être visionnés.

Il y aura des baskets Pikachu très limitées

Bien sûr, ce dernier Pokémon est celui qui brillera dans la collection et Zavvi a réservé un article spécial inspiré de celui-ci, de fabuleuses chaussures de tennis blanches qui à l’extérieur montreront Pikachu en noir et blanc dans des boîtes avec un style manga ou comique avec des détails en rouge et à l’intérieur, vous pouvez voir l’emblème d’un Pokéball. La conception sera sous la responsabilité d’Akedo. Il n’y aura que 300 paires de ces baskets Pikachu spéciales dans le monde, donc si vous voulez les obtenir, vous devrez être à l’affût de la boutique officielle Zavvi.

La collection de vêtements sera disponible à partir de 6h00 (heure de Mexico, 12h00 au Royaume-Uni) le lundi 30 décembre 2020. Les chaussures de tennis, en revanche, seront disponibles à partir de 10h00 (heure de Mexico, 16h00 au Royaume-Uni) le même jour.

Sur la page britannique de Zavvi (en anglais), le Mexique n’apparaît pas dans les options d’expédition internationales, mais ne vous inquiétez pas, il apparaît sur la page espagnole. Selon les informations, la livraison dans ce pays coûte 12,99 € EUR, soit environ 300 $ MXN, vous devrez donc l’ajouter au total de vos achats. Plusieurs pays d’Amérique latine figurent également sur la liste.

Collection Pokémon X Zavvi

Qu’as-tu pensé du premier regard sur la collection? Êtes-vous intéressé par le tennis? Dites le nous dans les commentaires.

Si vous êtes un grand fan de Pokémon, en particulier de Metapod, le Pokémon Cocoon, alors vous ne voudrez pas manquer ce sac de couchage qui vous permettra de devenir cette créature en même temps que vous pourrez être très à l’aise. D’autre part, nous vous informons qu’ils ne sont peut-être pas des fans de Pokémon, mais 4 poissons ont réussi à passer Pokémon Sapphire “jouant” depuis leur aquarium. Vous pouvez trouver plus d’informations sur les Pokémon en visitant cette page.

