Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Pratiquement tous les jeux de la PlayStation 4 fonctionnent sur la PlayStation 5 grâce à la rétrocompatibilité. Cependant, certains montrent des améliorations substantielles de la fréquence d’images par seconde (fps) ou de la résolution. Malheureusement, ce n’est pas le cas avec God of War (2018), car il a une performance similaire à celle présentée sur le PlayStation Pro jusqu’à présent, mais certains utilisateurs ont découvert qu’il était possible de jouer avec de meilleures options de performances.

God of War sur PlayStation atteint une résolution de 1080p à 30 ips. Le titre avait 2 modes de performance sur la PlayStation Pro, l’un offrant une résolution 4K via damier limitée à 30 fps et un autre projetant le jeu en 1080p avec des fps déverrouillés (compris entre 30 et 60 fps).

Bien que la PlayStation 5 soit une console plus puissante, God of War offre les mêmes performances, de sorte que la qualité visuelle la plus élevée qui pourrait être officiellement obtenue est la 4K (damier) à 30 fps.

Dans le cas où vous l’avez manqué: les fans veulent qu’ils publient un patch qui permet à Bloodborne de fonctionner à 60 ips sur PlayStation 5.

Vous pouvez jouer à God of War avec de meilleures performances sur PlayStation 5

Cependant, il existe un moyen de jouer ce titre de la meilleure façon à ce jour. Selon la chaîne YouTube VG Tech, le titre peut fonctionner sur PlayStation 5 avec une résolution 4K au format damier à 60 fps et pour y parvenir, il vous suffit d’exécuter le jeu sans aucun patch, c’est-à-dire la version originale du jeu d’usine. .

Selon l’utilisateur, avec un patch ultérieur, les performances de God of War sur PlayStation 5 sont limitées à 4K et 30 fps, mais la version 1.00 effectue le rendu dans une résolution de 3840 × 2160p (4K) mais sans limite de 30 fps et le vérifie avec une vidéo, dans laquelle on voit que le titre parvient à maintenir 60 fps à tout moment sans problème.

Cela dit, on ne sait pas pourquoi ce support de patch a été supprimé, et jusqu’à présent, SIE Santa Monica Studio n’a discuté d’aucune amélioration du jeu sur PlayStation 5. Donc, la seule façon de profiter du jeu en 4K (damier) et 60 ips correspond à la version originale, mais tenez compte du fait que les améliorations apportées plus tard, telles que le nouveau jeu Plus, ne seront pas disponibles.

Que pensez-vous de cette découverte? Souhaitez-vous que le jeu prenne en charge 4K et 60fps? Dites le nous dans les commentaires.

On ne sait pas pourquoi cette option a été bloquée dans un premier temps avec un correctif dans God of War, car certains développeurs font le contraire avec des titres récents. L’un des jeux qui améliorera précisément votre fréquence d’images est Ghost of Tsushima, et un magasin suggère que The Last of Us: Part II pourrait recevoir des améliorations.

God of War est disponible exclusivement sur PlayStation 4. Vous pouvez en savoir plus sur lui en visitant son dossier ou en consultant notre avis écrit.

Restez informé avec nous à LEVEL UP.

La source