Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Comme dans toute activité créative, avant d’atteindre un résultat ou un produit final, beaucoup de contenu et de matériel sont laissés de côté ou modifiés pour faire place à des éléments plus raffinés et améliorés. On sait qu’un jeu vidéo qui fait ses débuts peut impliquer jusqu’à 5 versions précédentes qui ont dû être retravaillées à plusieurs reprises pour atteindre un point concluant et qui fait l’objet de recherches par des passionnés de préservation. Récemment, l’un d’eux a obtenu un prototype de cartouche contenant des informations sur la légendaire The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Un morceau de l’histoire de Nintendo et de The Legend of Zelda

Les passionnés de l’histoire de Nintendo, Forest of Illusion, ont présenté via leur compte Twitter le contenu d’un prototype de cartouche F-Zero X contenant des données de The Legend of Zelda: Ocarina of Time dans une version datant de 1997 , un an avant son lancement, et avec du matériel qui a probablement été présenté à Space World cette année-là. La cartouche en question, bien qu’elle n’ait pas le jeu en tant que tel, possède suffisamment de données pour représenter un équivalent à la moitié du titre, entre les cartes et les dessins.

Voici la cartouche de développement F-Zero X qui contient les données Spaceworld 97 Zelda 64 dans l’overdump. Il ne semble pas y avoir beaucoup de code ou de musique, juste des graphiques et des cartes. Les données Zelda 64 commencent à 0x1000000 en hexadécimal.https: //t.co/DsFpv5uVau pic.twitter.com/JUyOjGRP5w – Forêt de l’illusion (@forestillusion) 19 janvier 2021

Selon les passionnés de Forest of Illusion, la cartouche a été obtenue d’un testeur Nintendo qui, pour une raison quelconque, l’a conservée. En ce qui concerne le contenu lié au jeu de course futuriste F-Zero X sur Nintendo 64, ils ont signalé qu’il ne contenait que le jeu final et qu’il n’y avait aucune information exceptionnelle.

Comme prévu, en particulier un an après les débuts de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, cette cartouche a des dessins de Link enfant et adulte, ainsi que du matériel de certains scénarios qui sont loin de ce que nous connaissons sous le nom de Zelda 64 et plus proche de la version finale arrivée en novembre 1998. Cependant, il reste encore du code à analyser et un membre de la communauté a trouvé suffisamment d’éléments pour façonner l’un des donjons de Zelda 64.

Il reste des tonnes de graphiques, de cartes, etc. Environ la moitié de cette version peut être récupérée, ce qui est insensé! pic.twitter.com/9Kkb9LD2j9 – Forêt de l’illusion (@forestillusion) 19 janvier 2021

C’était rapide. Quelqu’un a déjà compris comment afficher les premières cartes de Zelda 64! https://t.co/VVSu84Bg1u – Forêt de l’illusion (@forestillusion) 19 janvier 2021

Suivez-nous sur LEVEL UP.

La source