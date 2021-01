La communauté Hidden Palace cherche à préserver l’histoire des jeux classiques et de leur fabrication.

Son nom n’est peut-être pas familier à beaucoup, mais The Hidden Palace est une communauté qui travaille depuis des années dans le préservation de l’histoire des jeux vidéo. Une tâche qui, malgré l’histoire relativement “courte” de ce médium par rapport aux autres, est plus ardue qu’il n’y paraît. Et dans vos efforts pour préserver cette histoire, ont proposé une pièce très intéressante: un prototype de Sonic l’hérisson pour Mega Drive.

Oui, c’est une version de développement du premier jeu Sonic, un prototype sur lequel ses managers ont travaillé lors de sa création avant d’atteindre cette version finale que tout le monde connaissait en 1991. Et à cause de cela, il y a plusieurs différences très curieuses par rapport au match final. Par exemple, les noms des niveaux du prototype diffèrent de ceux que les joueurs ont vus lors de sa première, avec des zones comme “Clock Work Zone”, “Sparkling Zone”, “UFOs”, “Ring” et similaires à celles mentionnées dans The Hidden Palace.

Ou, par exemple, dans ce prototype les vies n’avaient pas encore été mises en œuvre et la possibilité de continuer, même s’ils apparaissent dans l’interface, donc lorsque Sonic meurt, le joueur réapparaît directement au début du niveau. Caractéristiques du prototype Sonic the Hedgehog une énorme quantité de différences Concernant le jeu final que nous pourrions tous essayer, que vous pouvez consulter dans cette liste proposée par The Hidden Palace avec des images de cette version jusqu’alors inconnue.

Un travail qui, comme mentionné dans leur blog, Cela leur a pris 15 ans d’efforts et de dévouement à la recherche d’un prototype qui n’était pas toujours aussi clair qu’il était possible de le trouver. Le hérisson bleu célébrera son 30e anniversaire en 2021, avec une suite de Sonic: The Movie en route, et l’espoir que Sega nous donnera l’étrange surprise tout au long de cette année pour commémorer le rendez-vous.

En savoir plus: Sonic the Hedgehog, Prototypes, SEGA, Histoire du jeu vidéo et préservation du jeu vidéo.

