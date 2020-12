Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Ninjala est sorti au milieu de 2020 et continue de jouir d’une très bonne popularité grâce à son renouvellement constant au fil des saisons. Eh bien, le troisième est en cours, mais avec l’arrivée de la nouvelle année, de nombreuses nouvelles arriveront non seulement avec la saison 4 du jeu, mais des cartes à collectionner de la série sont en route.

À travers une vidéo de mise à jour, le développeur en charge du titre a révélé que la prochaine collaboration se fera avec la franchise Puzzle & Dragons qui apportera des accessoires cosmétiques exclusifs à Battle Royale. Plus précisément, il a été révélé qu’il y aurait 3 styles, le Hattori Hanzo, le Valkyrie et le Red Dragon Caller, Sonia. De plus, lors de l’événement de collaboration, les joueurs pourront obtenir le masque Toragon et l’Utsusemi REMDra.

Il y aura également des packs de musique qui comprendront des thèmes d’arrière-plan pour le jeu et des décorations Ippon avec des designs spéciaux. Ce dernier peut être obtenu en récompense pour les batailles rapides, les batailles ninjala et les batailles en vedette.

Cet événement débutera le lundi 7 décembre 2020 et se terminera le 6 janvier 2021 à 19 h 59, heure de Mexico.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Ninjala a dépassé les 5 millions de téléchargements et vous pouvez toujours réclamer un lot gratuit de cadeaux Jala.

La saison 3 de Ninjala sera inspirée de Londres

De même, les développeurs de Ninjala ont confirmé que la saison 4 du jeu commencera 1 jour après cette collaboration, le 7 janvier 2021 et se terminera le 24 mars de cette année.

Comme prévu, dans cette nouvelle saison, il y aura des ajouts importants au gameplay, y compris un nouveau scénario, de nouvelles armes de gumball et de nouvelles cartes shinobi. L’ajout le plus important est le nouveau cadre, Fort Riverdale, qui aura des éléments de Londres, en Angleterre, comme une tour de l’horloge, une usine de gomme et une image panoramique de la ville en arrière-plan.

L’un des détails caractéristiques de ce nouveau scénario est qu’il sera le premier qui pourra être joué de nuit. De plus, il y aura des Warp Gates, qui sont des portes qui vous permettent de vous téléporter instantanément d’un endroit sur la carte à un autre. L’autre est un distributeur automatique de boules de gomme surprise, qui peut aider le joueur ou causer des dommages.

De plus, de nombreuses nouvelles boules de gomme ont été annoncées, ainsi que des cartes et des capacités shinobi, telles que Shinobi Disco, qui oblige tous les adversaires proches à danser. La mise à jour comprendra plusieurs améliorations de la qualité de vie.

Ninjala aura une collection de cartes et d’autres surprises sont en route

Plus intéressant pour les collectionneurs, GungHo Online Entertainment s’est associé à Bandai pour produire des cartes Ninjala physiques qui présenteront des illustrations de garçons ninja bubble gum brandissant des armes à bubble gum. La première édition sera la Ninjala Collection Card Vol.1.

Ces cartes ne seront pas seulement à collectionner, car au verso elles auront un code que les joueurs pourront enregistrer et ainsi jouer à un mini-jeu qui leur rapportera des objets dans Ninjala, tels que de la gomme ninja, des costumes et des points de catégorie en fonction du score dans le mini jeu.

Cartes Ninjala

Ces lettres devraient être disponibles à partir de l’année prochaine dans des régions telles que les États-Unis, le Japon, l’Espagne, la France et l’Asie. Son prix ou sa date n’a pas été dévoilé mais sera détaillé plus tard.

Enfin, GungHo Online Entertainment a également prévu que le prochain chapitre de l’anime Ninjala se concentrera sur Emma, ​​une fille passionnée de danse qui rêve d’être une star et qu’une rencontre avec un personnage pourrait signifier son ascension vers la gloire.

Vous pouvez voir certaines des nouvelles annoncées par Ninjala dans la vidéo ci-dessous.

Quelles nouveautés de Ninjala vous intéressent le plus? Vous attendez avec impatience la nouvelle saison du jeu? Dites le nous dans les commentaires.

Nous vous rappelons que le dernier épisode de l’anime Ninjala était axé sur le jeune ninja Kappei et l’extraterrestre Gumchi, ce qui donne plus d’informations sur le mystère de la gomme ninja.

Ninjala est disponible exclusivement sur Nintendo Switch. Vous pouvez trouver plus de nouvelles le concernant si vous visitez son dossier.

Restez informé avec nous à LEVEL UP.

La source