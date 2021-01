Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

En mai 2020, CD Projekt a connu le point culminant de son ascension en devenant la société de jeux vidéo la plus précieuse d’Europe, dépassant même Ubisoft. À cette époque, la valeur marchande de la société polonaise était de 8130 millions de dollars et on pensait que le meilleur était encore à venir avec le lancement de Cyberpunk 2077. Cependant, tout s’est effondré avec le lancement désastreux de leur nouveau jeu et les problèmes et la controverse qui a été générée. En quelques semaines, les choses ont tourné pour CD Projekt et de leader du secteur en Europe, il est désormais considéré comme un candidat à une acquisition.

CD Projekt pourrait passer de leader du secteur à une société disponible à l’achat

La société d’analyse de marché, DFC Intelligence, a présenté une analyse de la situation de CD Projekt et de ce que le désastre Cyberpunk 2077 pourrait causer à l’entreprise qui, il y a quelques mois à peine, était en train de devenir l’une des plus importantes de l’industrie du les jeux vidéo. Dans un premier temps, DFC souligne les dommages causés à la réputation de CD Projekt à la suite du lancement de Cyberpunk 2077, car les problèmes et la controverse ont résonné avec les distributeurs du jeu, tels que Bandai Namco, Warner Bros., ainsi que Sony et Microsoft, responsables sur PlayStation et Xbox.

De la même manière, la firme souligne la baisse du cours de l’action CD Projekt, qui en décembre s’est effondrée de 50%, une situation qui a pu compromettre la relation avec les investisseurs. De même, DFC met le doigt sur la plaie en signalant la mauvaise gestion de la situation par la société polonaise: «L’action CD Projekt a chuté de 50% en décembre. C’est inacceptable pour une entreprise qui lance un produit emblématique qui définit Une plus grande entreprise publique aurait pu éviter cela avec des relations publiques et un marketing de base. “

Le pari pourrait être sur le succès à long terme de Cyberpunk 2077

Selon DFC Intelligence, la situation qui prévaut après le lancement de Cyberpunk 2077 fait de l’entreprise un candidat à une acquisition, ce qui signifie qu’elle pourrait être ciblée par de plus grandes entreprises pour rejoindre son portefeuille. En ce sens, bien que la firme indique clairement qu’elle pourrait être considérée comme un pari risqué, elle garantit également que Cyberpunk 2077 a le potentiel de réussir à long terme et de revenir sur la voie qui était prévue avant ses débuts car à la fin les bugs seront corrigés, l’expérience Le gameplay sera amélioré sur les consoles et la version native de PS5 et Xbox Series X pourrait corriger les choses.

