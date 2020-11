Utilisateurs de PlayStation 5 au Chili ils ne sont pas heureux. Après une prévente mouvementée qui comprenait peu d’unités ou des pannes sur le site de plusieurs magasins spécialisés, le pire s’est produit aujourd’hui. UNE un camion rempli de consoles PS5 a été agressé, donc ceux qui ont fait leur réservation devront attendre la mi-décembre.

Tel que rapporté par FayerWayer, un camion de Falabella, la plus grande chaîne de vente au détail du pays, a été volée aujourd’hui, ce qui a laissé le désir de tous ceux qui attendaient avec impatience leur PS5. L’entreprise envoyé une notification à vos clients mentionner ce qui s’est passé et les avertir qu’ils devront attendre.

Cachen … # ps5 #falabella ne peut pas être! pic.twitter.com/B5ClBLBwx0 – Pablo Gutiérrez Montes (@pablogers) 19 novembre 2020

Ceux qui ont réussi à réserver leur console à Falabella ne le recevra pas aujourd’hui, mais jusqu’au 15 décembre.

“Nous savons que la date à laquelle vous deviez recevoir la console était aujourd’hui, mais le camion du distributeur PlayStation qui les transportait a été volé” mentionne le mail. “En raison de cette situation, la nouvelle date de livraison sera malheureusement le 15 décembre.”

Pour rendre le moment moins amer, la chaîne a promis que récompensez vos clients avec un abonnement PlayStation Plus pendant un an, ainsi qu’une carte cadeau de 50 000 pesos (55 euros) à la réception de la console.

La prévente sur PS5 et Xbox Series X | S a été chaotique dans le monde

Pré-vente pour PS5 et Xbox Series X | S cela n’a pas été différent en Amérique latine que dans d’autres pays comme les États-Unis ou l’Espagne. Les magasins spécialisés et les chaînes de distribution sont confrontés à une inventaire réduit de consoles. Au moment de l’annonce, les sites s’effondrent et seuls quelques-uns ont la chance de sécuriser leur achat.

La pénurie de console se poursuivra jusqu’en avril 2021

Jusqu’à maintenant il n’y a aucune preuve que les choses vont changer. Il y a quelques jours, le directeur financier de la Xbox, Tim Stuart, a révélé que la pénurie de consoles se poursuivrait jusqu’en avril 2021. Certaines chaînes locales abandonnent les préventes et beaucoup se sont tournées vers les extensions Twitter ou Chrome pour savoir quand un produit est en stock sur Amazon.

Avec la confirmation de Sony que nous ne pourrons pas aller dans un magasin physique pour acheter une PS5, les choses se compliquent encore plus. La société a pris la décision de protéger ses utilisateurs du COVID-19 et a confirmé que la console ne peut être achetée qu’en ligne pour assurer la sécurité des joueurs, des distributeurs et des employés.

En revanche, si vous avez réservé une PS5 et que vous souhaitez la récupérer dans un magasin physique, vous n’aurez aucun problème à le faire. C’est tant que le camion à chaîne n’est pas volé et que vous n’avez plus de console.