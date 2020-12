Pouvons-nous revenir à l’un des personnages les plus sombres de Rockstar?

Source: Hossein Diba via Twitter.

Bien sûr, si nous devions en nommer un grande entreprise Dans le monde des jeux vidéo, il est probable que la réponse de beaucoup était Rock star. Les pères de Grand Theft Auto ont gagné leur propre droit d’être au sommet du monde du jeu vidéo. Beaucoup de ses fans attendent avec impatience une nouvelle GTA, mais tant que nous pouvons rappel certaines des livraisons passées.

Et c’est ce que tu auras pensé Hossein Diba, un concepteur 3D professionnel, qui a créé le modèle de Niko Bellic, le protagoniste de GTA IV, avec le graphiques actuels. Le résultat est spectaculaire et la récréation reflète parfaitement la dureté et froideur Bellic, probablement l’un des personnages plus foncé que Rockstar a créé de son vivant.

GTA IV est sorti en 2008 pour PC, PS3 et Xbox 360, et c’était un avant et un après dans la saga et dans le monde des jeux vidéo, ce à quoi la société nous a déjà habitués. GTA IV nous a semblé à l’époque un véritable chef-d’œuvre et nous l’avons reflété dans l’analyse, et en fait il l’a toujours joueurs et beaucoup de soutien de moddeurs.

La dernier versement de la saga GTA, GTA V et son côté GTA Online, a été un succès fou pour Rockstar, et le jeu conquérera sa troisième génération avec l’arrivée de la version PS5 et Xbox Series X. Mais verrons-nous jamais le retour de tout des jeux classiques? Verrons-nous Niko Bellic lui-même amélioré? Qui sait, mais si vous voulez GTA IV, rappelez-vous que le jeu a continué à garder des secrets jusqu’à cette année.

En savoir plus: Rockstar, GTA 4, GTA, Grand Theft Auto et Niko Bellic.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');