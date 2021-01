Immortels Fenyx Rising Cela a été plutôt une agréable surprise, et c’est qu’il n’y avait pas peu d’utilisateurs qui n’avaient pas trop d’espoir placé sur cette nouvelle IP. Heureusement, le résultat final a été assez satisfaisant. Comme si cela ne suffisait pas, et dans son calendrier de DLC et de collaborations diverses … un nouveau nom vient de sonner fort … «Blood of Zeus».

Et, comme le rapporte Ubisoft lui-même, Immortals Fenyx Rising aura, désormais, un crossover avec la série animée Netflix «Blood of Zeus». La collaboration comprend un personnage et un pack de montures, de nouvelles armes (DLC payant) et une nouvelle mission. Ensuite, nous vous laissons avec ses deux images promotionnelles:

L’événement, pour une durée limitée, commence aujourd’hui 21 janvier et sera prolongé jusqu’au lendemain 28. Après avoir terminé la nouvelle mission (appelée “Un hommage à la famille”), nous obtiendrons le pendentif Eagle et l’accès pour acheter le nouvel ensemble de personnalisation thématique. Heureusement, le personnage et les packs d’armes seront disponibles à l’achat à tout moment, même après la conclusion du crossover lui-même.

Que pensez-vous du nouveau contenu annoncé? N’avez-vous pas encore pu essayer Immortals Fenyx Rising? Ne vous inquiétez pas, en l’absence de l’arrivée d’une démo plus que plausible, nous vous laissons notre analyse afin que vous puissiez la parcourir.

