Ubisoft a organisé l’une de ses vitrines Forward hier et cela nous a fourni un regard assez impressionnant sur Immortals Fenyx Rising qui a été comparé à Breath Of The Wild par presque tout le monde. Le gameplay a l’air passionnant et le principe est génial, et beaucoup de gens se demandent: est-ce que ça arrive sur PS4 et Xbox One? Vous découvrirez ici toutes les plates-formes sur lesquelles il sortira et les bonus de précommande auxquels vous pouvez vous attendre.

Comme mentionné précédemment, Immortals Fenyx Rising a été massivement comparé à Breath of the Wild en raison de son gameplay et de son monde ouvert. Vous serez en mesure de personnaliser l’apparence de votre personnage et de créer votre propre légende en déverrouillant des équipements et des armures épiques inspirés de la mythologie grecque. C’est essentiellement Breath of the Wild rencontre Assassin’s Creed Odyssey mais avec la personnalisation des personnages.

Si ce qui précède vous a ouvert l’appétit, vous découvrirez ci-dessous si le jeu anciennement connu sous le nom de Gods and Monsters sera sur PS4 et Xbox One.

Immortals Fenyx Rising sera-t-il sur PS4 et Xbox One?

Oui, Immortals Fenyx Rising sortira sur PS4 et Xbox One.

Anciennement connu sous le nom de Gods and Monsters, Immortals Fenyx Rising sera sur PS4 et Xbox One, ainsi que leurs homologues de nouvelle génération, PS5 et Xbox Series X.

Le jeu sera également disponible sur Nintendo Switch avec PC dans la boutique Epic Games ou la boutique Ubisoft.

Pour améliorer encore les choses, le site Web d’Ubisoft mentionne que les propriétaires de PS4 et de Xbox One pourront librement passer à la PS5 et à la Xbox Series X quand et s’ils passeront à la prochaine génération.

Bonus de précommande Immortals Fenyx Rising

Le bonus de précommande pour l’achat prématuré de l’édition standard d’immortels Fenyx Rising est une quête intitulée A Tale of Fire and Lightning.

C’est le seul bonus de précommande pour l’édition Standard (59,99 £) d’Immortals Fenyx Rising. Si vous achetez l’édition Gold (84,99 £), vous obtiendrez la même chose, plus le Season Pass du jeu et le pack de personnages Hades Shadowmaster.

Non seulement cela, mais vous recevrez également le pack d’armes bénies d’Orion, plus des ailes de prisme qui contiendraient toutes les couleurs de l’arc-en-ciel.

