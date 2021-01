À ce stade, peu affirment que Immortels Fenyx Rising C’est un titre avec beaucoup d’art, non? Et c’est que son mélange réussi entre mythologie et humour, sans révolutionner, a réussi à garder beaucoup d’entre nous accrochés pendant quelques heures à l’écran de la Nintendo Switch. Eh bien, il semble que les garçons et les filles d’Ubisoft en soient plus que conscients, et c’est que du nouveau matériel arrive (cette fois sur papier et relié) avec lequel élargir cette aventure fascinante … The Art of Immortals Fenyx En hausse!

Et est-ce que l’équipe créative d’Ubisoft Québec, en collaboration avec le célèbre éditeur américain Dark Horse, a annoncé le futur lancement de livre d’art officiel d’Immortals Fenyx Rising pour étendre ce monde fantastique basé sur la mythologie grecque et plein de cyclopes, chimères, harpies et minotaures. Selon l’équipe de développement elle-même, ce volume «nous offre un aperçu de son monde magique». Et cela nous fournira non seulement des informations et des images sur les différents designs de notre protagoniste héroïque ou héroïque (Fenyx), mais aussi sur les différents endroits à travers lesquels se déroule son aventure épique, les créatures qui apparaissent sur son chemin et, comment pourrait-il provenir une autre façon, sur les dieux eux-mêmes. Tout cela, présenté dans un livre relié qui ravira à coup sûr tous les fans de cette nouvelle IP. Ensuite, nous vous laissons quelques images pour vous mettre en appétit:

Que pensez-vous du titre? Nous vous rappelons que L’art des immortels Fenyx Rising Son lancement est prévu le 25 janvier 2021. Vous ne pouvez pas attendre? Vous pouvez continuer, parcourir notre analyse et la réserver dans le lien suivant. D’ailleurs, vous contribuez (sans frais supplémentaires) un grain de sable à l’entretien de votre maison, NextN.

