L’aventure mythologique d’Ubisoft débarquera dans les magasins début décembre.

Le dernier tiers de l’année semble très chargé, comme d’habitude, et pas seulement à cause de la première de PS5 et Xbox Series X. C’est aussi à cause du grand nombre de jeux qui nous attendent ce Noël, avec des titres comme Immortels: Fenyx Rising sur le chemin des commerces. L’aventure mythologique d’Ubisoft débutera en décembre, et pour Utilisateurs de PC préparer leurs machines, l’entreprise française a déjà détaillé les exigences de jeu recommandées pour ses différents paramètres, y compris pour les jeux en résolution 4K.

A travers son site Internet, Ubisoft publie l’infogramme suivant avec les différentes options pour chaque résolution et modalité par Immortals: Fenyx Rising. Exigences recommandées assez abordables pour les options plus modérées, telles que les jeux 1080p 30fps, mais que bientôt commencer à augmenter à mesure que la résolution et les images augmentent. En fait, pour jouer 4K en très haute qualité et à 30 fps, vous aurez besoin d’une bonne machine. Ensuite, nous vous montrons le Immortels: Fenyx Rising Exigences minimales et recommandées:

Exigences minimales: 720p à 30 ips

Système d’exploitation: Windows 7 (64 bits)

Processeur: Intel Core i5-2400 / AMD FX-6300

Mémoire: 8 Go de RAM

Carte graphique: GeForce GTX 660 / AMD R9 280X

Mémoire vidéo: 2 Go NVIDIA / 3 Go AMD

Stockage: disque dur de 28 Go

Exigences recommandées: ‘High’ à 1080p et 30 fps

Système d’exploitation: Windows 10 (64 bits)

Processeur: Intel Core i7-3770 / AMD FX-8350

Mémoire: 8 Go de RAM

Carte graphique: GeForce GTX 970 / AMD R9 290

Mémoire vidéo: 4 Go

Stockage: SSD de 28 Go

Exigences recommandées: ‘High’ à 1080p et 60fps

Système d’exploitation: Windows 10 (64 bits)

Processeur: Intel Core i7-6700 / AMD Ryzen 7 1700

Mémoire: 16 Go de RAM

Carte graphique: GeForce GTX 1070 / AMD RX Vega 56

Mémoire vidéo: 8 Go

Stockage: SSD de 28 Go

Exigences recommandées: “ Très élevé ” à 1440p et 60fps

Système d’exploitation: Windows 10 (64 bits)

Processeur: Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 5 3600X

Mémoire: 16 Go de RAM

Carte graphique: GeForce RTX 2070 Super / AMD RX 5700

Mémoire vidéo: 8 Go

Stockage: SSD de 28 Go

Exigences recommandées: “ Très élevé ” à 4K et 30fps

Système d’exploitation: Windows 10 (64 bits)

Processeur: Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 7 3700X

Mémoire: 16 Go de RAM

Carte graphique: GeForce RTX 2070 / AMD RX Vega 56

Mémoire vidéo: 8 Go

Stockage: SSD de 28 Go

Nous vous rappelons que Immortals: Fenyx Rising sera disponible 3 décembre prochain, à la fois sur PC et Stadia, consoles actuelles et futures séries PS5 et Xbox. Ici vous pouvez voir l’analyse de PlayStation 5 et l’analyse de Xbox Series X et S. Aussi, si vous cherchez plus d’informations sur le jeu, n’hésitez pas à visiter nos impressions complètes sur Immortals: Fenyx Rising.

