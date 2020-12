Le bac à sable “zeldero” d’Ubisoft est disponible: nous avons examiné sa configuration graphique et ses possibilités.

L’arrivée des Immortals Fenyx Rising (anciennement Gods & Monsters) est un moment très spécial pour Ubisoft: c’est une nouvelle IP, et aussi celui qui profitera de tout ce que l’éditeur français a appris en développant sandbox. Notre partenaire Alberto Pastor assure que Immortals est une grande aventure avec le cœur de Zelda, et il est vraiment facile de s’émerveiller de l’attention portée aux détails qui a été mise dans son monde coloré. Vous pouvez couper l’herbe avec vos armes, et si vous frappez une bûche, même en la regardant en vous battant, elle coupera là où la lame est passée, elle tombera au sol et roulera sur la pente. Les énigmes prennent en compte non seulement cette physique, mais également le poids ou la forme des objets. Ce ne sont là que quelques exemples de l’efficacité interconnecté que vous ressentez votre monde et tous les éléments qui le peuplent.

Mais si tu joues PCVous pensez sûrement déjà que tout cela a un coût et vous ne vous trompez pas du tout. Le titre est développé dans le moteur graphique Anvil Next, le même qui donne vie aux jeux Assassin’s Creed, prend uniquement en charge DX11 – Pour se faufiler dans la plus grande variété de matériel possible, ce qui semble compréhensible car il cible un public plus large que cela – et est également protégé par le système anti-piratage Denuvo, donc si vous regardez votre processeur avec crainte et respect, nous ne vous en voulons pas. Nous pouvons nous réjouir que le jeu s’intégrera sans problème dans un équipement de milieu de gamme, mais obtenir un nombre d’images élevé est un défi car nous trouverons de nombreux sommets et vallées.

Les exigences minimales et recommandées du programme ont été détaillés le mois dernier, y compris les détails pour jouer à 720p en qualité minimale ou en 4K et avec un maximum de graphismes. Il est possible de jouer avec un i5 2400, une GTX 660 et 2 Go de mémoire vidéo sous Windows 7, mais si vous voulez quelque chose de plus beau en 1080p et avec des réglages élevés, vous aurez besoin de quelque chose entre une GTX 970 et une 1070 selon que vous visez 30 ou à 60 FPS. Un saut considérable, non? Eh bien, ce n’est pas la seule: cette différence de fluidité passe également de 4 à 8 Go de VRAM recommandée, et est séparée par trois générations de processeur (de i7 3770 à i7 6700) selon Ubisoft. Nous constatons qu’en pratique, ce n’est pas très erroné, mais des aspects tels que Mémoire vidéo ils sont plus gentils qu’il n’y paraît.

Les ombres et textures de la plus haute qualité ont un contraste distinctif très précis et magnifique.

La meilleure façon d’assurer une expérience fluide est de fermer manuellement la fréquence d’images Heureusement, les développeurs ont inclus un nombre plus que respectable de confort moderne pour ceux qui jouent sur ordinateur: on trouve un support pour les moniteurs ultra-larges, des configurations multi-moniteurs, une fréquence d’images déverrouillée par seconde, de nombreuses options dans l’onglet graphique et comprend également le sien outil de test avec lequel bien sûr nous avons travaillé lors de la rédaction de cet article. Nous avons expérimenté un seul ordinateur, fourni par Nvidia, équipé d’un RTX 3070, d’un i9 10900K et de 32 Go de RAM. Avant de commencer les tests, nous avons téléchargé les pilotes 457.30, disponibles sur GeForce Experience.

À quelles conclusions sommes-nous arrivés? Eh bien, d’une part, nous sommes très heureux de voir que vous en avez résultats voyants pas difficile même sans trop de tours dans l’onglet des paramètres; et d’autre part, que comme nous l’avions anticipé ci-dessus, le véritable défi est d’atteindre un framerate stable au-dessus de 60 FPS. Les incohérences dans la protection des programmes rendent très difficile le travail avec le benchmark intégré, et même lorsqu’il se stabilise, il montre des chiffres assez irrégulier, avec des pics très élevés et d’autres très faibles (nous avons enregistré des plages entre 19 et 241 FPS dans un laps de temps absurdement court). Vous devez soumettre le jeu à de nombreuses analyses minutieuses pour comprendre quand et comment ces pics se produisent, et lesquels d’entre eux s’appliquent vraiment dans le monde du jeu: les plus minces ne sont pas du tout perceptibles, encore moins lorsque vous comparez un moniteur 60. Hz standard avec un autre 144 Hz et un rafraîchissement variable (VRR). Mais il y en a d’autres …

Il existe d’autres accusés, palpables et impossibles à éviter quelle que soit la configuration ou le matériel que vous utilisez. C’est là que deux réalités clés de la version PC d’Immortals Fenyx Rising entrent en jeu: Premièrement, il y a des paramètres très spécifiques qui font la différence entre «semble bon» et «semble superbe, mais à quel prix? et deux, c’est la meilleure façon d’en avoir un expérience fluide est de fermer la fréquence d’images à 60, et c’est vrai pour toutes les résolutions plus standardisées (1080p, 1440p, 2160p), que vous préfériez prioriser la résolution ou la fluidité. Ce jeu particulier montre que la stabilité est meilleure que la vitesse. Il est peu utile d’atteindre des plafonds de 150 ou 180 FPS si dans un délai de deux ou trois secondes vous allez descendre de là à 90, avec un pic minimum de 42, et recommencer. Cela dit, arrêtons de philosopher et devenons sérieux. Voici nos observations sur la configuration des Immortels et ce que nous pensons que vous devez savoir lorsque vous poursuivez un expérience optimale.

Réglages

Dans le menu graphique, vous trouverez les éléments suivants réglages: “très faible, faible, moyen, élevé, très élevé”. Étant un jeu avec une esthétique de bande dessinée, on ne peut pas dire que les inférieurs se sentent comme un grotesque, mais malgré cela, le jeu gagne beaucoup en donnant des contrastes de couleurs et des ombres précis et définis. La clé de tout est que les quatre premières options sont des versions évolutives de la même esthétique, tandis que l’option la plus élevée possible en fournit couche de profondeur unique, avec des tons foncés plus marqués, comme s’il s’agissait d’une bande dessinée. Logiquement, c’est aussi celui qui évolue le plus dans la consommation de ressources.

Certaines irrégularités causées par le système de protection sont inévitables Le problème avec les préréglages “très élevés” n’est pas qu’ils sont trop exigeants, mais qu’ils génèrent beaucoup de des hauts et des bas sur le nombre d’images. C’est incohérent. Si vous avez l’impression que le jeu danse trop quoi que vous fassiez, essayez de régler la définition de l’environnement, la qualité des ombres et la qualité de la texture sur «élevé». La qualité des effets a un impact clair sur l’eau, mais il vaut la peine de le maintenir au minimum car les nuages, qui ne contribuent pas beaucoup, ont un impact considérable.

Mais nous vous recommandons avant de télécharger quoi que ce soit à partir des graphiques, de faire quelques tests en fermant le Limite FPS (onglet “écran”) sur 60, en définissant l’anticrénelage sur “adaptatif” et qualité personnalisable détail à 60 FPS. A partir de là, si vous n’êtes pas satisfait des chiffres obtenus, diminuez d’abord les effets, puis la définition de l’environnement, puis les textures et enfin les ombres. Vous n’avez même pas besoin de 5 Go de VRAM dans la qualité maximale et 4K, avec tous les effets actifs.

Équilibrer tout en 1080p, 2K et 4K

Il est difficile de trouver des points stables dans l’outil de test. Regardez ce framerate! À 1080p, nous avons constaté que le préréglage «très élevé» était en moyenne de 98 FPS, 14 de moins que notre version optimisée (ombres, textures et environnement en haut; effets en très bas). Cela peut sembler une petite amélioration pour un tel sacrifice, mais il est décrit dans un graphique plus stable, avec des pics moins nets. En répétant la même expérience en ne modifiant que les effets, nous avons constaté qu’il y avait en moyenne 5 FPS séparant l’option la plus modeste de la plus exigeante, mais aussi pas mal de pics.

2K offre l’équilibre parfait entre graphisme, résolution et stabilité: 33 de 0,1% de moins, de 82 en moyenne sur le terrain de test, le tout en qualité maximale et avec une stabilité plus que respectable, avec quelques pics en dessous de 60 FPS et la plupart, très court. Les aigus sont plus abondants, mais tout aussi courts.

Jouer en 4K est particulièrement intéressant, car aux paramètres d’avant on ajoute un nouvel agent à l’équation: l’échelle de résolution. Le préréglage supérieur nous a donné 57 FPS en moyenne, contre 74 pour notre configuration optimisée (comme décrit deux points ci-dessus) mais si on y va pour tout au prix de 5% de résolution interne, nous avons trouvé un 68 FPS très fluide et stable en moyenne.

Conclusions

Certains ralentissements sont inévitables, mais fermer le jeu à 60 FPS est la meilleure option.

Immortals Fenyx Rising a un équilibre acceptable entre la fidélité graphique et la consommation, mais le vrai problème est d’obtenir un framerate stable. De loin la meilleure solution est de le fermer à 60 FPS dur sur l’onglet “affichage”, et de régler la qualité adaptative (onglet “graphiques”) sur le même objectif. Vous n’avez pas besoin de plus de 5 Go de VRAM dans tous les cas, mais si vous voyez que votre GPU a besoin d’un certain soulagement, essayez de baisser ces paramètres dans cet ordre jusqu’à ce que vous soyez satisfait des résultats: «qualité des effets» de très élevée à très faible, «définition de l’environnement», «qualité de l’ombre» et «qualité de la texture» de très élevée à élevée. Si vous jouez en 4K, ce n’est pas une mauvaise idée de laisser tout cela à fond et de ne sacrifier que le lissage des contours et la résolution interne de 5% pour quelque chose de plus robuste. Vous voudrez quelque chose de similaire à une GTX 980 Ti et à une i7 de quatrième génération pour réduire les possibilités de jeu en 1080p, et dans tous les cas, Denuvo fera son travail lors des échanges de caméra dans le dialogue, du chargement de nouvelles missions, etc.

En savoir plus: Immortals Fenyx Rising et Ubisoft.

