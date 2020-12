La mythologie la plus classique du pays grec est désormais dans le monde des jeux vidéo grâce à Immortels Fenyx Rising, l’un des derniers titres Ubisoft. Ainsi, comme c’est toujours le cas dans le monde de la programmation, les jeux ne sont jamais parfaits, mais le principal avantage de l’ère Internet est que des correctifs peuvent être publiés pour améliorer l’expérience des joueurs, comme cela s’est produit maintenant. la nouvelle version 1.0.4.

Immortals Fenyx Rising ne cesse de s’améliorer, grâce à la nouvelle mise à jour 1.0.4

Immortals Fenyx Rising continue d’améliorer chacun des paramètres dont il dispose, alors maintenant le nouvelle version 1.0.4. Bien que ce ne soit pas l’une de ces grandes mises à jour qui ajoutent des heures et des heures de nouveau contenu (qu’il soit gratuit ou payant), il est apprécié que les corrections suivantes aient été apportées:

Changements dans Immortals Fenyx Rising version 1.0.4:

Correction d’un bug qui se produisait lors du chargement d’un jeu avec le jeu passé lorsque le personnage était au-dessus des nuages. Correction d’un bug qui se produisait en sautant des dialogues pendant la mission Ares. Des ajustements ont été faits pour augmenter la stabilité. Des modifications ont été apportées pour augmenter les performances.

Par conséquent, comme on peut le voir, les responsables de ce titre Ubisoft continuent à y travailler, bien qu’il ait été publié avec le minimum de bugs possible, ce qui est à apprécier, car aujourd’hui de nombreux jeux sortent avec de grandes promesses de les corriger. plus tard, ce que les joueurs n’aiment pas du tout. Et vous, vous êtes-vous déjà aventuré à travers ces terres de mythologie classique où des monstres des temps anciens nous attendent pour nous détruire de toutes les manières possibles?

