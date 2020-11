De nombreux joueurs ont hâte d’en savoir un peu plus sur la grande action à venir du nouveau jeu d’Ubisoft. Immortals Fenyx Rising, anciennement connu sous le nom de Dieux et monstres, est la nouvelle IP qui nous mènera dans un monde plein de dieux, de fantaisie et, bien sûr, de compétences spectaculaires aux mains d’un grand héros prêt à changer de destin.

Mais avec un lancement toujours plus proche et avec de nombreux joueurs qui attendent de voir leur grande action, nous avons devant nous une nouvelle bande-annonce. Mais non, cette fois, il n’est pas conçu pour nous montrer le gameplay unique de ce titre, mais l’intention de l’équipe a été de nous présenter une bande-annonce d’animation spectaculaire qui nous montre un peu plus l’histoire.

Dieux et monstres | Ubisoft

Bien sûr, il possède également la capacité unique que les joueurs désireux de vivre sa grande action connais un peu mieux ce qui t’attend. Après tout, c’est un titre capable de nous transporter dans un monde où les dieux et les êtres mythologiques seront très présents et où le danger, surtout, mettra à l’épreuve nos capacités de toutes les manières possibles.

Immortals Fenyx Rising devrait sortir le 3 décembre 2020. C’est un jeu spectaculaire qui apportera non seulement de grandes batailles à notre histoire, mais nous présentera également une bonne variété d’énigmes et d’énigmes afin que nous devions trouver la solution et, de cette manière, pouvoir avancer avec notre histoire et notre objectif. pour changer de destin.