Immortels Fenyx Rising C’est, sans aucun doute, l’un des titres les plus attendus de la fin de 2020 et du reste d’Ubisoft d’ici la fin de l’année. Et c’est que sa progression tortueuse, y compris le changement de nom, nous a laissé un aperçu de ce qui se veut une aventure impressionnante, qui combine des touches de The Legend of Zelda ou même de Super Mario Odyssey. Jusqu’ici tout est clair, non? Mais que se passerait-il si nous le fusionnions avec, la mythique série animée créée par Pendleton Ward, Heure d’aventures?

Et, dans le cadre de la campagne publicitaire de pré-lancement pour Immortals Fenyx Rising, Ubisoft a surpris les habitants et les étrangers avec un nouveau commercial dans lequel fusionner a déclaré le titre avec la série Cartoon Network, Adventure Time. Prêt à suivre Finn et Jake, alors qu’ils se perdent hors du pays d’Ooo, aux côtés de Fenyx et d’un cerbère? Ensuite, nous vous laissons la vidéo en question:

Immortals Fenyx Rising et Adventure Time ensemble dans la même phrase. Vraiment explosif, non? Ce qui est clair, c’est que tout indique que la conclusion entre Ubisoft et Cartoon Network ne va pas rester ici. Que pensez-vous de ce surprenant croisement? Partie de la future campagne de microtransaction? Nous attendons vos précieuses impressions.

