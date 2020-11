Suite à la sortie le 10 novembre d’Assassin’s Creed: Valhalla, un titre qui n’a pas atteint la Nintendo Switch, Ubisoft a concentré tous ses efforts sur la promotion de sa prochaine version: Immortels Fenyx Rising. Le jeu qui se déroule dans la mythologie grecque, né des cendres d’un autre des derniers jeux de la saga des assassins à capuchon d’Ubi, Odyssey, arrive sur nos consoles le 3 décembre. Cette dernière partie de la campagne se concentre sur la présentation du jeu d’un point de vue différent, à travers des courts métrages animés, comme celui que nous avons vu il y a quelques jours, qui mélangeait des éléments du titre lui-même avec ceux de la série Heure d’aventures.

Immortals Fenyx Rising montre certains de ses éléments dans diverses bandes-annonces

Désormais, on peut voir jusqu’à quatre bandes-annonces animées différentes sur la chaîne officielle Ubisoft, oui, elles sont courtes, la somme de la durée de chacune d’elles n’atteint pas cinq minutes. Ils couvrent plusieurs des éléments mythologiques qui apparaissent dans Immortals Fenyx Rising. Le premier nous montre Héphaïstos, le forgeron des dieux, forgeant la hache d’Atalante. Dans le second, on peut voir comment Isla Aurea, le lieu où se déroule l’aventure, est prise par les forces du mal. Le troisième, rappelant une scène du célèbre film de Disney, Hercule, nous montre le protagoniste devant le trône des dieux, Zeus parmi eux, avant de commencer sa tâche. Enfin, le dernier, un peu plus long, nous montre des batailles contre plusieurs des ennemis qui peuplent le lieu.

