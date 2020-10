Il reste très peu de choses à connaître de première main la grande proposition présente dans Immortels Fenyx Rising, La proposition d’Ubisoft qui nous mènera dans un monde plein de magie, de grands défis et, surtout, de créatures dangereuses qui tenteront de mettre fin à notre progression. Tout cela pendant que nous surmontons de grandes puzzles et améliorons notre caractère pour atteindre le sommet.

Mais après avoir pris connaissance des bonnes nouvelles proposées par l’équipe sur toutes ses plateformes, le moment est venu d’en apprendre un peu plus sur sa jouabilité sur la console hybride de Nintendo. Tout cela parce que nous pouvons voir à quel point le jeu est bon également sur la console de la société japonaise, qui a le facteur de pouvoir profiter de sa proposition à la fois sur un ordinateur portable et connecté à la télévision.

Grâce à cette vidéo complète, nous pouvons voir plus de détails sur les caractéristiques du jeu et même les mécanismes jouables. Comment devrions-nous tirer le meilleur parti des capacités du personnage pouvoir surmonter les différentes énigmes qui se présentent à nous et qui, bien sûr, nous aideront à découvrir les grands mystères d’une terre dans laquelle nous devons sauver les dieux.

Immortals Fenyx Rising arrive enfin PC, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X / S, PlayStation 5 et Stadia À partir du 3 décembre. Il s’agit d’une proposition intéressante dans laquelle les joueurs ont entre les mains une histoire puissante pleine de mystères, de légendes et, bien sûr, un gameplay qui surprend et qui se combine parfaitement avec sa grande beauté artistique.