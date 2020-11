Les auteurs d’Assassin’s Creed Odyssey vont nous permettre de vivre cette belle aventure à partir du 3 décembre.

Il y a quelques jours, nous vous avons présenté les teasers Immortals Fenyx Rising annonçant la bande-annonce animée. Maintenant, nous l’avons dans son intégralité après Ubisoft Québec l’a publié sur leurs chaînes officielles. Une jolie vidéo que vous pouvez voir sur ces lignes, et qui sert de prévisualisation de l’arrivée d’un jeu qui a suscité une certaine attente ces derniers mois.

Immortals Fenyx Rising est le jeu initialement connu sous le nom de Gods & MonstersLa vidéo montre, au moyen d’un séquence d’animation bien exécutée et quelque peu des années 90, à Fenyx mettant fin à une bonne partie des êtres de la mythologie grecque que nous rencontrerons dans l’aventure, avec un ton un peu désinvolte, qui suivra la ligne humoristique d’un jeu qui arrivera dans quelques jours, et qui était initialement présenté sous le nom Dieux et monstres.

Bien qu’il s’agisse d’une nouvelle adresse IP, qui génère toujours une certaine incertitude, Ubisoft ne coupe pas la machine commerciale pour le lancement d’Immortals: Fenyx Rising. Il y a quelques jours, nous pouvions voir un mignon crossover du jeu avec les protagonistes de la série Adventure Time, promettant qu’il y aurait bientôt plus de nouvelles sur cette union particulière et impensable.

Immortals Fenyx Rising sera disponible le 3 décembre à PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch, PC, Stadia et Luna. Ubisoft a également récemment annoncé ses plans post-lancement. Vous pouvez en savoir plus sur le jeu avec nos impressions après avoir joué 4 heures.

