Après avoir terminé la saison régulière à la dernière place, Immortals a décidé de libérer un certain nombre de membres de leur liste LCS et Academy.

La saison régulière étant terminée, Immortals a pris les premières mesures pour créer une liste pour 2021 en libérant les talents de sa campagne 2020. Johnny «Altec» Ru, Austin «Gate» Yu, Paul «sOAZ» Boyer, Jeremy «Eika» Valdenaire et l’entraîneur Adrien «GoToOne» Picard. Une chose à noter à propos de ces départs de joueurs est qu’Immortals n’a plus d’importations sur la liste active, donc nous nous attendons à voir les Immortels utiliser ce jeu dans un proche avenir.

L’un des départs les plus notables de la liste est le top laner sOAZ. Il a rejoint Immortals à la fin de 2019, mais n’a passé le Spring Split qu’avec la liste LCS, passant le Summer Split avec le côté de l’Académie. sOAZ a notamment passé une grande partie de sa carrière chez Fnatic, avant de passer une séparation avec Misfits en 2019.

sOAZ a été l’un des premiers joueurs à publier une déclaration, notant qu’il est susceptible de prendre un an de congé, alors qu’il se penche sur l’entraînement avant un possible retour de jeu en 2022.

«Les deux dernières années m’ont beaucoup coûté, en particulier celle-ci en étant en quarantaine pendant 5 mois dans un pays étranger et en étant loin de tout. Même si je crois que je peux encore concourir au plus haut niveau, je pense que c’est pour le mieux que je prends la décision de prendre un an de congé. C’est vraiment excitant pour moi de penser à entraîner des joueurs, à élaborer des théories et à m’impliquer davantage avec le personnel. J’ai eu d’innombrables discussions avec des gens au fil des ans, me disant que je pourrais être un bon entraîneur, et je pense que le moment est venu de faire un essai équitable.

Les immortels ne peuvent s’améliorer qu’en 2021

Xmithie est l’un des membres les plus expérimentés de la liste. Les Immortels construisent-ils autour de lui?

Il est prudent de dire que 2020 n’a pas été une excellente année pour les Immortels, car il est revenu aux LCS après avoir initialement manqué une place en franchise. La bonne nouvelle est qu’ils ne peuvent s’améliorer qu’à la dernière place, bien que cela puisse demander beaucoup de travail avec quatre places actuelles ouvertes à la fois des côtés de LCS et de l’Académie.

Dans l’état actuel des choses, Immortals se retrouve avec la liste de 6 joueurs suivante:

Haut – Kieran «Allorim» Logue »

Jungle – Nicholas «Potluck» Pollock et Jake «Xmithie» Puchero

Mid – David «Insanity» Challe

ADC – Prix Apollo «Apollo»

Assistance – Nickolas «Hakuho» Surgent

Avec l’expédition de Xmithie, toute la liste des Immortels n’a plus qu’un an avec l’organisation, donc l’équipe a encore du temps pour définir la liste. Les Immortels ont également une liste assez expérimentée et un certain nombre de joueurs qui ont joué plusieurs années dans les LCS.

