La chaîne YouTube diagnostique quelles seront les forces et les faiblesses du nouveau contrôle.

Indépendamment des résolutions, des temps de chargement et du lancer de rayons, Sony a fait du DualSense, le nouveau contrôleur pour PlayStation 5, l’une des bannières de son nouvelle console et ceux qui ont déjà eu l’occasion de l’essayer, peuvent voir qu’il y a quelque chose de très intéressant dans sa technologie de vibration. Quel est le secret? Eh bien, la chaîne YouTube TronicsFix, spécialisée dans la réparation de consoles, a publié hier une vidéo où son fondateur, Steve Porter, démonter un DualSense afin de découvrir la technologie à l’intérieur de la télécommande et de diagnostiquer à quel point elle sera facile à réparer.

Caractéristiques visibles:

Batterie DualShock 4 plus grande de 1560 milliampères par rapport à 1000 milliampères.

Moteurs de vibration plus grands.

Carte mère et microprocesseurs plus grands.

Mécanismes de levier identiques à DualShock 4.

Anneaux en caoutchouc aux joints vissés pour amortir les vibrations de la carte mère.

Connecteur USB-C facile à remplacer.

Mécanisme modulaire de spirales et d’engrenages qui contrôle la résistance dans les déclencheurs haptiques, soutenu par un potentiomètre.

Porter a conclu que tous les composants du contrôleur, y compris le mécanisme de résistance pour les déclencheurs haptiques, sont facilement remplaçables et a exprimé son étonnement devant la technologie du DualSense, à l’exception des leviers, technologie qu’il a prédit, souffrira du Mêmes problèmes de dérive que DualShock 4.

Le DualSense est sensible au mouvement, comprend un microphone, un pavé tactile avec une surface plus grande que le DualShock et une fente pour casque de 3,5 millimètres. La PlayStation 5, qui fera ses débuts au Mexique et dans d’autres territoires le 12 novembre, comprend également le jeu Astro’s Playroom, qui fonctionne comme une démonstration du nouveau contrôle. La console sera disponible en Espagne le 19 novembre.

En savoir plus: PlayStation 5 et DualSense.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');