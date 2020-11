Cela fait quelques mois depuis Fitness Boxing 2: rythme et exercice a été annoncé par la surprise de tous dans le Nintendo Direct Mini: vitrine des partenaires Septembre, avec lancement pour ce même mois de décembre. Ce titre, développé par Imagineer et distribué par Nintendo, intervient deux ans après la sortie de son prédécesseur Boxe de remise en forme, le premier jeu du genre à arriver sur Nintendo Switch, et c’est que, malgré le fait que Nintendo ait toujours bien fait avec toutes sortes de jeux sur l’entraînement physique et les soins personnels, nous n’en avions pas un sur la console hybride avant fin 2018 (à l’exception de la saga Just Dance qui, bien que nécessitant du mouvement, nous ne l’incluons pas comme un jeu d’exercice physique en tant que tel). De là, d’autres jeux arrivaient qui exploiteraient cette façon de faire du sport pendant que nous jouions à Nintendo Switch, étant son plus grand représentant. Bague Fit: Aventures.

nous nous avons déjà pu réaliser nos premiers entraînements en Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise, donc nous ne remarquons peut-être pas encore le tonus musculaire souhaité, mais nous pouvons vous donner nos premières impressions sur le deuxième volet du jeu de boxe par excellence.

Revenir aux cours de fitness

A l’époque, un serveur était en charge d’analyser la première livraison de Boxe de remise en forme pour NextN, donc dès que j’ai commencé Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise, j’avais déjà des connaissances et une expérience antérieure de la saga. Aussi pour cette raison j’ai été autorisé transférer mes informations personnelles et sessions de formation d’un match à l’autre, c’est l’un des principaux avantages pour ceux qui se sont entraînés avec Fitness Boxing. Ce transfert nous permet essentiellement de conserver nos archives et nos informations personnelles sur cette version. De la même manière, il n’est pas nécessaire de faire cette étape, car cela ne prend pas beaucoup de temps ou de tracas pour ressaisir toutes ces informations pour le “nouveau cours”, mais il est tout aussi bon et utile que cette option soit offerte.

Janice fait partie, avec Hiro et Karen, du nouveau personnel de Fitness Boxing 2

L’accueil nous est donné Janice, l’un des trois nouveaux entraîneurs à rejoindre la liste existante dans sa première tranche, portant ainsi le nombre total de moniteurs à neuf. Que nous soyons nouveaux ou non, elle est en charge de nous présenter le système d’entraînement Fitness Boxing, avec une séance d’introduction sur tout ce qui entoure Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise, ainsi que nos premiers coups. Et c’est là que, si l’on vient de la tranche précédente, on voit qu’il y a de petits changements, notamment au niveau visuel. Un plus grand nombre de lumières, d’effets, de fluidité, d’informations sur l’écran … que la lecture de ces lignes peut paraître minime, mais cela s’apprécie face à l’entraînement au jeu.

Une fois ce petit tutoriel terminé, nous avons tous les modes existants débloqués, parmi lesquels la possibilité de changer et de personnaliser notre entraîneur, de pratiquer certains coups et mouvements en entraînement libre, d’ajuster les options à notre guise ou vérifier les réalisations que l’on obtient par le simple fait de s’entraîner quotidiennement en Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise, nouveau système ce qui vient être une motivation supplémentaire pour entrer quotidiennement pour se conformer à notre routine tout en débloquant des billets qui nous permettent d’échanger de nouvelles tenues pour les formateurs. Tout cela suit la même ligne de ce dont nous avons parlé jusqu’à présent, à savoir une sensation de polir tout ce qui, sans être mauvais lors de sa première livraison, pourrait être améliorée face à cette seconde.

Organisation de formations

Ce qui est maintenu est, en gros, le séance d’entraînement quotidienne, un lieu de visite incontournable si nous voulons conserver un record et atteindre certains objectifs physiques que nous nous sommes fixés. Les formations suivent la même dynamique que jusqu’à présent. Nous nous étirons avant de commencer, nous effectuons les exercices prévus adaptés à nos objectifs, et nous nous étirons à nouveau pour diminuer nos pulsations et éviter plus d’un lacet ou blessure. La dynamique de travail est maintenue, mais nos premiers entraînements nous donnent un aperçu d’une légère amélioration tant dans la reconnaissance des coups que dans la manière de suivre les exercices, y compris une nouvelle façon d’obtenir un score plus élevé en chargeant une barre d’énergie grâce à des hits bien frappés, qui à leur tour modifient à la fois le rythme de la chanson et les effets visuels pour élever davantage la motivation à l’entraînement.

Voir également

Entre les nouvelles fonctionnalités, en plus, il y a ceux de mettre une alarme afin que nous soyons avertis quand nous devons nous entraîner, le éditer les exercices que nous voulons faire et ceux que nous ne faisons pas, notamment pour éviter les coups les plus «intenses» de la boxe, et les possibilité de faire la session quotidienne avec une autre personne, dont nous parlerons longuement dans la future analyse de Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise, une fois que nous aurons fait plusieurs entraînements en entreprise.

Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise – Remettre les gants de boxe

Les premiers entraînements de Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise nous donnent le sentiment d’être le déjà connu, mais amélioré. Si nous venons de son épisode précédent, la plupart des options, des traits et des mouvements nous seront familiers, mais en même temps plus raffinés; Si nous y commençons pour la première fois, nous trouverons une interface beaucoup plus détaillée et avec encore plus d’informations à la fois pour démarrer et pour rester dans la routine. Il est encore trop tôt pour confirmer nos premières sensations, d’autant plus que nous avons plusieurs entraînements pour atteindre les coups, les mouvements et les intensités les plus élevés, et nous sommes confrontés à un titre dans lequel nous ne pouvons pas avancer autant que nous le voulons comme cela pourrait l’être dans le cas. d’autres genres, mais ce qui a été vu, pratiqué et formé jusqu’à présent le montre.

en relation