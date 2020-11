Dolores Entertainment, un développeur catalan fondé en octobre 2010 et basé à Barcelone, a annoncé l’arrivée imminente sur Switch de son dernier travail, le jeu extrêmement violent de action roguelike et esthétique du pixel art Dans Celebration of Violence, 26 novembre. Inspiré par les grands jeux de ces derniers temps comme The Binding of Isaac, Âmes sombres ou Héritage escroc, ce titre produit et développé par Julian Edison proposera des combats méthodiques où la stratégie sera fondamentale, obligeant le joueur à planifier ses attaques, blocages, esquives et rejets en fonction des ennemis et de l’environnement.

La mort, comme dans de nombreux autres jeux de génération procédurale, est permanente et mène à une toute nouvelle aventure à travers donjons aléatoires assez varié (il y a des plaines, des marais, des villes ou des grottes), mais le protagoniste peut améliorer vos statistiques et obtenir des objets qui l’aideront dans ses vies ultérieures. Et, si les choses se compliquent, vous pouvez toujours inviter jusqu’à quatre amis localement pour prendre le contrôle de zombies, monstres ou bandits et jouer avec eux pour l’aider (ou non).

En célébration de la violence il n’a pas honte d’admettre qu’ill’histoire est vague et absente tout au long du jeu au profit de combats volontairement lourds et complexes et d’une aventure qui peut durer jusqu’à trois heures si l’utilisateur est capable de parcourir l’un des milliers de chemins possibles sans mourir. Il existe de nombreuses façons d’accéder aux boss finaux. Le titre nous donnera les bases pour commencer: une épée en bois, une torche, une fourche et notre intelligence. Découvrir comment jouer et quels mécanismes ont été mis en œuvre est la principale motivation pour avancer, mais il existe également une grande variété d’objets disponibles, des armes aux sorts, en passant par des secrets cachés spéciaux tels que sanctuaires, où vous pouvez choisir à quel dieu prier pour des avantages différents, bien que toujours avec soin, car la faveur d’un dieu lui fera remarquer, et s’il n’aime pas quelque chose qu’il voit, les conséquences pourraient être désastreuses.

Dans Celebration of Violence Trailer

Voir également

In Celebration of Violence arrive sur Switch le 26 novembre.

en relation