L’une des plus grandes guerres de consoles modernes s’est produite lorsque la PlayStation est entrée en scène avec sa PlayStation, qui rivalisait côte à côte avec la Nintendo 64. Chaque console avait ses jeux phares, mais on a réussi à se démarquer et à définir des jeux de plateforme en 3D, Nous parlons de Super Mario 64. Il y a toujours eu une question de savoir à quoi ressemblerait le jeu s’il fonctionnait sur la console d’un concurrent, et aujourd’hui, après plusieurs décennies, il y a une réponse, car un utilisateur a réussi à exécuter le jeu sur PlayStation 2 dans un originaire de.

L’année dernière, certains fans ont commencé le projet de déchiffrer le code source de Super Mario 64 pour réaliser un portage pour PC, qui a été publié au milieu de cette année. Eh bien, la communauté des passionnés a également travaillé pour amener ce titre sur PlayStation 2 et apparemment, ils ont réussi.

À travers sa chaîne YouTube, l’utilisateur YouTube Fred Wood a partagé les tests dans lesquels Super Mario 64 est vu en cours d’exécution natif sur PlayStation 2, cela signifie que le titre exécute un port du jeu sur la console, sans émulateurs, quelque chose qui n’avait pas été fait auparavant.

Il y a déjà un joueur qui a établi un record dans le port de Super Mario 64 pour PlayStation 2

Comme vous pouvez le voir ci-dessous, bien que le matériel joue un rôle fondamental dans la façon dont les jeux sont exécutés, le port ne présente aucune irrégularité de performances lors de l’exécution sur PlayStation 2. Le joueur a même réussi à accélérer le jeu, ce qui Cela a pris environ 1 heure et demie (il est important de dire que je devais le terminer sans arrêt, car il n’y a pas de points de sauvegarde dans ce port). Pendant le jeu, il n’y a pas eu d’irrégularité décisive.

Cependant, le port présentait des problèmes notables mais occasionnels avec les textures de divers éléments du titre, tels que les ombres des caractères et d’autres détails. Ce problème peut être facilement remarqué dans la séquence de fin, dans laquelle les crapauds peuvent être vus avec une tête complètement sombre ou un Mario avec des irrégularités dans son visage, ce qui pourrait conduire à des creepypastas intéressantes.

Heureusement, aucun de ces problèmes n’a affecté le gameplay et Fred Wood a réussi à terminer le jeu sans problèmes, et a même établi un record du monde, étant la première personne à terminer le titre sur une PlayStation 2, à part le faire en peu de temps mais pas. le meilleur dans l’ensemble. Quoi qu’il en soit, c’est un grand exploit.

Si vous voulez voir de quoi nous parlons, nous vous invitons à voir la séquence finale, ainsi que le générique dans la vidéo ci-dessous.

L’utilisateur a ensuite téléchargé une nouvelle vidéo dans laquelle il montre que le problème avec les textures a été corrigé et a également réussi à exécuter un meilleur speedrun. Vous pouvez vérifier le résultat ci-dessous.

Qu’as-tu pensé de cet exploit? Auriez-vous aimé jouer à Super Mario 64 sur une PlayStation 2? Dites le nous dans les commentaires.

