Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 16/12/2020 10h41

Le lancer de rayons est l’une des plus grandes nouvelles pour les joueurs aujourd’hui. Bien que cette technologie soit déjà disponible sur PC, grâce à la PS5 et à la Xbox Series X | S, de plus en plus de gens ont eu l’occasion de vivre ce saut visuel. Maintenant, si vous n’avez pas les consoles de nouvelle génération ou un PC avec cette fonctionnalité, Vous pouvez toujours opter pour un SNES, qui, étonnamment, peut également utiliser le lancer de rayons.

Shironeko Labs est une chaîne YouTube, qui a récemment créé une démo connue sous le nom de SuperRT, qui montre le lancer de rayons en temps réel sur une console qui a été commercialisée en 1991, ceci grâce à l’utilisation d’une cartouche modifiée. Voici ce qui a été commenté à ce sujet:

“Ce que je voulais tester, c’était quelque chose comme la puce Super FX utilisée dans des titres comme Star Fox, où le SNES exécute la logique du jeu et délivre une description de la scène à une puce de la cartouche pour générer les images.”

Sans aucun doute, c’est une expérience qui semblait impossible. Cependant, il semble que le lancer de rayons puisse être exécuté sur un SNES. Dommage que cette technologie atteigne 30 ans de lancement de la console. Peut-être que cela ouvre une nouvelle ère pour les mods de ce matériel.

Via: Shironeko Labs

Sébastien Quiroz

23 ans. Editeur chez Atomix.vg. Consommateur de culture pop.