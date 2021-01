Ça a été une bonne saison depuis que Indiana Jones nous a surpris avec l’un de ses matchs. Et, heureusement, au moment le plus inattendu, le célèbre aventurier reprend son voyage pour prendre son chapeau, son fouet et vivre une grande histoire. Celui-ci sera développé par l’équipe de Machine Games et comprendra, à la surprise de beaucoup, avec le logo LucasFilm Games, sur les traces d’autres grands succès du jeu vidéo, comme Star Wars.

Grâce à une publication de Bethesda elle-même, nous avons pu connaître cette excellente proposition qui a été montrée dans un petit teaser de présentation. Il y a encore beaucoup de doutes, mais ce que l’on sait, c’est qu’il est développé par l’équipe qui a réussi à donner vie à de grands projets tels que Wolfenstein: le nouvel ordre et Wolfenstein II: le nouveau colosse.

Bien sûr, si vous espérez revivre l’une des aventures proposées à ce jour dans ses films, sachez que ce ne sera pas comme ça. Il a été confirmé que l’histoire sera indépendante et se déroulera au zénith de la carrière de ce célèbre aventurier. Le tout suivant la direction de Todd Howard, icône Bethesda qui a su donner vie à de grands projets tels que The Elder Scrolls II, Skyrim et même Fallout 3.

Pour le moment, nous n’avons pas beaucoup d’informations sur ce travail, même si nous espérons que ces informations nous seront communiquées très prochainement. En attendant, nous vous rappelons qu’actuellement Bethesda fait partie de l’équipe Microsoft, cela pourrait donc être l’une des exclusivités imposantes de l’entreprise et un secret qui, bien qu’indiqué il y a des mois, a été une agréable surprise.