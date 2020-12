Le temps passe et, entre une chose et une autre, cela fait également plusieurs années que certains jeux sont arrivés pour la première fois sur PC. Ainsi, nombre de ces titres revivent une deuxième sortie et un deuxième âge d’or grâce à leur lancement en Nintendo Commutateur, puisque la portabilité de l’hybride fait que de nombreux joueurs envisagent de passer par la box, que ce soit pour la première ou la deuxième fois, et c’est le cas de Indé Pogo, un jeu de combat qui, enfin, après une grande incertitude, a confirmé qu’il arrivera sur cette plateforme du Grand N.

Indie Pogo donnera des gâteaux à tous les joueurs de Nintendo Switch qui s’en emparent

Indie Pogo a été annoncé pour la première fois en 2018 sur PC, mais il sera enfin disponible Quand 2021 arrive-t-il sur Nintendo Switch?, bien qu’une fenêtre de lancement plus spécifique n’ait pas encore été indiquée. De plus, il a été confirmé que cette version de l’hybride contiendra tout le contenu qui a déjà été publié, y compris le DLC, mais ces contenus téléchargeables payants qui n’ont pas encore été publiés seront également ajoutés à l’avenir, comme Octodad, Azure Striker Gunvolt, Dust: An Elysian Tail ou Awesomenauts. De plus, parallèlement à l’annonce de cette nouvelle et future version, il a été révélé que Meat Boy, de Super Meat Boy, rejoindra la liste des combattants avec un scénario basé sur l’hôpital abandonné et le patron du TCHAD.

Voir également

Mais ce n’est pas tout, car, enfin, Lowe Bros. Studios a l’intention d’ajouter une campagne solo, de nouveaux trophées à débloquer et plusieurs améliorations concernant les différentes interfaces et options dont dispose Indie Pogo. Et toi, tu veux prendre quelques combats quand tu veux, où tu veux et comme tu veux?

La source

en relation