C’est toujours passionnant quand des lieux que nous connaissons dans la vraie vie apparaissent dans un jeu vidéo, surtout lorsqu’ils correspondent à notre pays. C’est pourquoi nous avons été ravis d’apprendre qu’un indie qui arrivera en 2021 a recréé une partie de Mexico dans un magnifique style pixel art.

Ce qui se passe, c’est qu’il a été récemment annoncé que Chinatown Detective Agency, le pont-and-click indépendant, nous emmènera à Mexico. Ceci puisqu’elle sera l’une des villes les plus marquantes de cette aventure.

Ainsi, lorsque vous vivez votre aventure dans Chinatown Detective Agency, vous pouvez visiter Mexico. Pour cet indie, des parties de la capitale du pays ont été recréées avec un magnifique pixel art de Ricardo Juchem, un artiste brésilien renommé.

Vous pouvez avoir une idée de ce à quoi il ressemble dans l’image suivante:

Qu’est-ce que Chinatown Detective Agency?

Si vous n’avez jamais entendu parler de Chinatown Detective Agency, nous vous dirons que c’est une aventure indie pointer-cliquer. Ce titre est inspiré de classiques comme Carmen Sandiego, vous devez donc vous attendre à un style stimulant qui vous fera faire le tour du monde.

«Je pense certainement que les jeux vidéo ne font pas un très bon travail pour représenter tous les pays, cultures et communautés du monde. Et je ne pense pas que ce soit totalement intentionnel. Je pense juste qu’il n’y a pas beaucoup de jeux qui permettent une telle diversité de lieux. L’agence de détective de Chinatown est l’un de ces cas qui offre une occasion parfaite de montrer davantage le monde qui est généralement ignoré par les médias. ” a déclaré Mark Fillon, directeur créatif de General Interactive Co. ” L’histoire couvre le monde entier et oblige le personnage principal à se rendre dans différentes villes du monde pour résoudre des cas. Nous avons évité de nombreuses villes qui sont peut-être déjà clichées dans les histoires de science-fiction – nous avons évité New York, Tokyo et Los Angeles. Nous voulions faire de la place pour des endroits comme Brasilia, New Delhi, Addis-Abeba, Mexico et Kuala Lumpur. Cela rend le jeu plus riche, plus varié et plus conscient de notre monde ».

Chinatown Detective Agency devrait sortir en 2021 sur Nintendo Switch et PC. Gardez à l’esprit qu’il a un prologue gratuit que vous pouvez déjà essayer sur Steam.

Et vous, allez-vous essayer Chinatown Detective Agency? Dites le nous dans les commentaires.

