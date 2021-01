Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 19/01/2021 08:58

L’année dernière, EA a révélé que DICE travaillait déjà sur un nouvel épisode de Battlefield, qui, soi-disant, arriverait entre nos mains à la fin de 2021. Bien qu’il n’y ait pour le moment aucune information officielle, une nouvelle fuite par un initié célèbre pour sa relation avec cette série FPS, a révélé des détails intéressants sur le prochain épisode de la série.

Selon Tom Henderson, qui dispose généralement d’informations fiables sur la série, le prochain Battlefield sera un redémarrage progressif en série, qui sera simplement connu sous le nom de Battlefield. De cette manière, on peut s’attendre à un retour à la formule traditionnelle, mais avec quelques éléments nouveaux. En relation, l’initié a souligné que DICE s’inspire beaucoup de Battlefield 3, l’un des titres les plus acclamés de la saga.

Concernant la date de lancement, Henderson ne donne pas de date exacte, mais indique que Battlefield serait disponible à la fin de l’année, à la saison des «vacances», et atteindrait les consoles de génération actuelle et précédente, ainsi que les PC. Étant donné que nous sommes dans une phase de transition, il est très probable qu’EA ne veuille pas s’éloigner de la base installée de PS4 et Xbox One.

Enfin, Henderson a souligné que Battlefield reviendrait aux temps modernes, et aurait un mode pour jusqu’à 128 joueurs. Cependant, cela pourrait être exclusif à la nouvelle génération, car les limitations technologiques de la PS4 et de la Xbox One seraient un obstacle pour qu’un si grand multijoueur devienne une réalité.

Souviens-toi que ce ne sont pas des informations officielles fournies par EA ou DICE. Il suffit d’attendre que les entreprises impliquées décident de partager les détails du prochain Battlefield. En parlant d’EA, une fuite révèle la date de sortie d’Apex Legends pour Nintendo Switch. De même, Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville – Complete Edition pourrait arriver sur la console hybride à l’avenir

