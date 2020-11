3DJuegos a interviewé Bryan Horton, le directeur créatif du nouveau Spider-Man.

Il ne reste que quatre jours pour que la PlayStation 5 sorte dans des pays comme le Mexique et onze pour qu’elle le fasse dans le reste du monde, y compris en Espagne. Un des jeux qui Accompagneront à la nouvelle machine Sony lors de son lancement est Spider-Man Miles Morales, le nouvel épisode de Jeux insomniaques qui nous met dans la peau de Miles Morales et qui sortira également sur PlayStation 4.

Placer l’histoire à Hispanic Harlem nous offre l’opportunité de partager une nouvelle vision de New YorkBryan HortonComme vous le savez sûrement déjà, chers lecteurs, en Jeux 3D nous avons eu l’occasion de discuter avec Bryan Horton, le directeur créatif du jeu vidéo, qui nous a raconté des choses aussi intéressantes que Spider-Man Miles Morales a été créé pour être un excellent jeu de lancement sur PS5. Eh bien, quelque chose d’important également pour l’étude a été de refléter la multiculturalisme et le jeu parie sur inclusion.

“Notre objectif était de montrer quelque chose authentique et quand nous avons décidé d’aller à Spanish Harlem nous voulions le respect sa culture et son esthétique diversifiée “, a déclaré Horton, qui a insisté sur le fait que” l’opportunité de placer l’histoire dans la plus hispanique de Harlem nous offre l’opportunité de partager un nouvelle vision de New York inédit dans d’autres oeuvres culturelles basées sur la ville “.

L’étude enquêté sur ce qu’était la vie dans cette partie de Harlem et a décidé de le refléter dans le titre, également dans le propre vie par Miles Morales que le jeu nous montre. “L’appartement même de Miles et de sa mère, et la façon dont ils interagissent, sont des choses très authentiques que nous verrions dans toute famille y vivre. Tout a cette couche de réalisme et de recherche pour y arriver. C’est formidable de pouvoir montrer que Harlem et de le représenter avec tant de détails“, a assuré le créateur.

Nous pensons que la représentation de tous les groupes compte et que l’authenticité n’est pas négociableBryan HortonLes racines de Miles Morales ont été retracées très à l’esprit aussi pour l’histoire, comme Horton l’a expliqué: “L’histoire d’un jeune Miles qui change de quartier et déménage à Hispanic Harlem et apprend à l’aimer et se bat pour les gens qu’il aime est la partie plus humain de l’histoire et de l’essence que nous pouvons extraire du canon de Spider-Man. “Insomniac Games a voulu, d’une certaine manière, marquer la différence avec l’histoire du jeu.

“En fin de compte, nous pensons que représentation de tous les groupes compte et l’authenticité n’est pas négociable. Dans Miles Morales, nous avons les deux parties couvertes “, la création a condamné. Comme nous l’avons dit, le jeu sortira en Espagne le 12 novembre pour PS4 et le 19 novembre va le faire avec PS5, étant l’un des jeux de lancement. Dans Jeux 3D Nous l’avons déjà joué et vous pouvez connaître notre analyse.

