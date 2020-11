Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

L’une des principales caractéristiques de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X | S est leurs disques de stockage SSD, qui leur permettent de réduire de manière impressionnante le temps de chargement des jeux. Cependant, les SSD améliorent non seulement cet aspect, mais grâce à leur capacité de compression et de décompression, les jeux prennent moins de place sur les consoles. La PlayStation 5 est celle qui offre un facteur de compression plus élevé. Jusqu’à présent, peu de choses ont été dites sur les avantages du SSD à cet égard et récemment, Insomniac Games a mentionné à quel point Spider-Man de Marvel bénéficie de la puissance de compression.

Via Twitter, Mike Fitzgerald, CTO d’Insomniac Games travaille actuellement sur Marvel’s Spider-Man: Miles Morales et Ratchet & Clank: Rift Apart, a expliqué comment Marvel’s Spider-Man Remastered et Marvel’s Spider-Man: Miles Morales en profitent la vitesse du SSD PlayStation 5 pour réduire la taille de chaque installation.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Un pépin de Marvel’s Spider-Man: Miles Morales transforme le super-héros en brique.

Marvel’s Spider-Man est moins lourd sur PlayStation 5

Selon le réalisateur, le poids d’installation des deux titres est d’environ 25% inférieur à celui des versions PlayStation 4. Si vous pensez que cela ne suffit pas, vous devez prendre en compte que les versions PlayStation 5 sont plus grandes. que ceux de la PlayStation 4 au préalable, car ils incluent des modèles avec une résolution plus élevée, des textures et un meilleur son.

En conséquence, les joueurs peuvent moins s’inquiéter du gaspillage d’espace sur le SSD, en dehors des téléchargements plus rapides. C’est précisément quelque chose dont Mark Cerny a parlé lors de la première conférence consacrée à la PlayStation 5 et Fitzgerald en a profité pour le souligner.

Comme vous vous en souvenez peut-être, la PlayStation 5 dispose non seulement d’un SSD à vitesse de transfert rapide, mais comprend également la technologie de compression et de décompression Kraken, gracieuseté de Oodle Textures, qui vous permet d’augmenter davantage le facteur de compression, ce qui signifie les jeux peuvent occuper moins d’espace sur le SSD et Kraken prend en charge la décompression lors de l’exécution.

@cerny en a parlé exactement dans sa conférence «Road to PS5»: https: //t.co/xCOJMdyoN4 Il convient de noter que tout s’est déroulé comme prévu! – Mike Fitzgerald (@fitzymj) 17 novembre 2020

Que penses-tu de cela? Avez-vous remarqué la diminution de l’espace d’installation? Dites le nous dans les commentaires.

Marvel’s Spider-Man Remastered et Miles Morales sont désormais disponibles sur PlayStation 5. Vous pouvez trouver plus d’actualités les concernant en cliquant sur leurs noms respectifs.

Restez informé avec nous à LEVEL UP.

La source