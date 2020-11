Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 13/11/2020 10h41

L’un des aspects les plus importants des jeux modernes est le mode photo. Cet aspect nous permet de créer des images incroyables avec les outils fournis par les développeurs. De cette façon, Insomniac Games se vante du travail phénoménal qu’ils ont accompli avec cette section de Marvel’s Spider-Man Miles Morales.

La nouvelle bande-annonce de Spider-Man: Miles Morales se concentre sur le mode photographie du jeu. Ici, nous pouvons voir les outils qui sont à notre disposition, et comment Nous pouvons modifier l’éclairage, le costume, la position de la caméra, il est également possible d’ajouter des effets, des cadres et bien plus encore.

Nous vous rappelons que Marvel’s Spider-Man Miles Morales est maintenant disponible sur PlayStation 4 et PlayStation 5. Dans des sujets connexes, nous vous expliquons ici comment obtenir la combinaison Spider-Cat dans ce jeu. De la même manière, vous pouvez voir ici notre gameplay de ce titre.

Via: PlayStation

Le nouveau Night City Wire de Cyberpunk 2077 se concentrera sur Keanu Reeves

Sébastien Quiroz

23 ans. Editeur chez Atomix.vg. Consommateur de culture pop.