Bien qu’avant Sony dit de nombreux titres de PS5 ils n’atteindraient plus PS4, il semble que ce ne sera pas le cas avec Marvel’s Spider-Man: Miles Morales et Horizon Forbidden West, cependant, si vous vous attendiez à jouer Ratchet & Clank: Rift Apart sur votre console actuelle Sony, alors nous avons de mauvaises nouvelles pour vous … encore.

Via Twitter, Jeux insomniaques a réitéré que ce nouvel opus de sa célèbre franchise ne sera disponible qu’en PS5:

“C’est exclusif à PS5”

Il était facile de supposer que Rift Apart pourrait également atteindre le PS4 à cause de ce qui est arrivé à Miles Morales, mais il semble que la seule façon de profiter de ce nouveau jeu sera via notre PlayStation 5.

Ratchet & Clank: Rift Apart n’a pas encore de date de sortie, mais ses développeurs ont précédemment mentionné qu’il ferait ses débuts dans la fenêtre de lancement de la PS5, donc nous n’avons plus à attendre.

