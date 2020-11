Il y a beaucoup de curiosités que nous laisse l’interview publiée par le journal anglophone The Guardian sur les différents jeux de Super Mario, un plombier au clair de lune qui, à son 35e anniversaire, est encore un vrai gamin. Ainsi, à cette occasion ce sont Koizumi et Motokura qui ont parlé, respectivement, des influences qui ont existé et qui leur ont permis de créer Super Mario Sunshine et Odyssey, des jeux qu’ils ont dirigés et qui ont gagné une place sur les étagères du joueurs.

Ce sont les éléments qui ont inspiré Super Mario Odyssey et Sunshine

Yoshiaki Koizume est celui qui a réalisé des jeux comme Super Mario 64, mais cette fois, celui dont il nous a parlé est Super Mario Sunshine, le jeu Nintendo Game Cube, et les influences qui ont existé pour créer le paradis Delfino Island:

Avec Mario, je voulais recréer l’expérience d’un héros qui sautait de toit en toit, comme ces héros que j’ai vus dans mon enfance, et j’ai en quelque sorte réalisé cela avec Sunshine, avec la possibilité de grimper sur les toits de la place et de courir partout. ses environs. Le gameplay à base d’eau reflète également mes expériences d’enfance, lorsque je jouais avec de l’eau et appréciais sa fraîcheur sur ma peau.

Pour sa part, Kenta Motokura est le directeur de Super Mario Odyssey et a expliqué à quel point les précédents jeux Plumber avaient eu un grand impact sur ce titre Nintendo Switch:

Super Mario Bros.3 est mon jeu Mario préféré. L’idée d’avoir de nombreux royaumes différents dans Odyssey est venue de ce titre. Le fait que j’ai grandi en jouant à des jeux de plombier a eu une énorme influence sur ma façon de créer des jeux. J’ai également utilisé mes connaissances en amélioration corporelle, acquises en pratiquant des sports comme le snowboard, pour créer des mouvements pour Mario, et j’ai également inclus le terrain et les environnements dans ces jeux que je trouve intéressants. Je pense que vous pouvez aussi voir l’influence des voyages dans des endroits comme le Mexique ou New York, avec des choses qui me rendaient nerveux ou que j’aimais.

