Ce fut un très grand jour pour la PlayStation 5, car nous connaissons enfin le prix, la date de sortie et la gamme de lancement de la console de nouvelle génération de Sony. Alors que les gens sont enthousiasmés par les différentes annonces de Sony, la situation entourant les précommandes a été en quelque sorte un fiasco.

Sony a confirmé la date de lancement et le prix de la PS5 lors de son événement de révélation, mais une plus grande surprise a été que les précommandes étaient disponibles … immédiatement. Cela a conduit à une course mondiale pour sécuriser la PS5 avant que les détaillants ne soient en rupture de stock – et ils l’ont fait. Ce n’est pas une surprise que le système soit un produit très recherché, mais le problème pour beaucoup était que Sony n’a donné aucun avertissement concernant les précommandes.

En fait, ils l’ont fait, mais le message n’était pas cohérent. Le directeur du marketing mondial, Eric Lempel, a déclaré en juillet (via IGN) que Sony serait prêt et transparent sur les détails de la pré-commande de la PS5 afin que les gens puissent planifier et se préparer. Mais cela ne s’est pas produit. Voici Lempel en juillet: « Je pense qu’il est prudent de dire … nous vous ferons savoir quand la précommande aura lieu. Cela ne se produira pas avec un préavis d’une minute. Nous allons à un moment donné vous faire savoir quand vous le pourrez précommande PlayStation 5 », a-t-il déclaré à Geoff Keighley. Alors, s’il vous plaît, ne vous sentez pas obligé d’aller courir et de faire la queue n’importe où jusqu’à ce que vous receviez un avis officiel sur la façon dont cela fonctionnera. «

Ce plan a apparemment été abandonné, car divers détaillants du monde entier ont commencé à accepter les précommandes immédiatement après l’événement. En l’absence d’avis préalable aux consommateurs, bon nombre d’entre eux n’ont pas pu sécuriser une console.

Shannon Grixti, rédactrice pour le site Web australien Press-Start, a rapporté que le détaillant local EB Games avait 75 000 unités PS5 en précommande au lancement, et qu’elles se sont vendues en une heure environ. La totalité de l’allocation 2020 du détaillant a été vendue, a déclaré Grixti.

EB Games avait apparemment 75k unités PS5 pour le lancement, qui se sont vendues en une heure environ. Ils ont maintenant vendu toute leur allocation 2020. Vendre comme des petits pains absolus. https://t.co/qUno3tyKSJ – Shannon Grixti (@shancake_) 17 septembre 2020

Il est également frustrant pour certaines personnes que Sony ait ouvert un site Web PS5 en août où les utilisateurs pouvaient indiquer leur adresse e-mail pour être l’un des premiers à précommander une PS5. Cependant, ces précommandes ne commencent que vendredi et il n’y a aucune garantie que vous serez choisi.

Sony a enfin envoyé des e-mails pour la première chance de précommander une PS5 dans leur magasin. Titre du sujet: « Votre invitation exclusive à précommander. » La précommande commence ce vendredi si vous avez été sélectionné pic.twitter.com/D8g55TssES – Wario64 (@ Wario64) 17 septembre 2020

Les gens ont exprimé leur déception sur Twitter et Microsoft a également sauté à bord pour jeter un peu d’ombre sur Sony. Microsoft a annoncé il y a des semaines aux gens que les précommandes de la Xbox Series X / S commenceraient le 22 septembre et qu’il ne reste plus qu’à annoncer l’heure précise. Cette information sera annoncée « bientôt », a déclaré Microsoft dans son article sur les réseaux sociaux.

Le tweet de Microsoft souligne également que la Xbox Series X / S aura un lancement «mondial» dans 36 pays le 10 novembre. A titre de comparaison, la PS5 sera lancée le 12 novembre sur sept marchés: États-Unis, Japon, Canada, Mexique, Australie , Nouvelle-Zélande et Corée du Sud. Une semaine plus tard, à partir du 19 novembre, Sony lancera la PS5 en Europe, au Moyen-Orient, en Amérique du Sud, en Asie et en Afrique du Sud.

Que le blâme soit ou non sur Sony ou les détaillants pour les problèmes de précommande de la PS5 n’a pas vraiment d’importance – le résultat final est que beaucoup de gens qui voulaient précommander la PS5 n’ont pas pu ou ont eu un mauvais expérience de le faire, et c’est une déception.

Il y avait beaucoup de rapports sur des personnes qui commandaient avec succès une PS5 mais qui se retrouvaient ensuite bloquées sur la page de paiement. D’autres ont indiqué que leurs banques les avaient contactés pour poser des questions sur les activités bancaires frauduleuses en raison de l’activité de carte de crédit d’apparence suspecte. Rien de tout cela n’est ce que vous pourriez appeler une expérience de consommation positive. Il est également intéressant de noter que Microsoft pourrait bien rencontrer des problèmes similaires lors de l’ouverture des précommandes Xbox Series X / S, mais la société a au moins informé les gens du moment où les précommandes commenceront afin qu’ils puissent se préparer.

Pré-commande 👉 22 septembre

Lancement mondial dans 36 pays 👉 10 novembre

Hype 9000 👉 et plus

(ne vous inquiétez pas, nous vous informerons bientôt de l’heure exacte à laquelle les précommandes commenceront) pic.twitter.com/SLUrrtszyN – Xbox (@Xbox) 17 septembre 2020

L’écrivain de Star Wars: Rogue One, Gary Whitta, a réagi à la situation de précommande de la PS5 sur les réseaux sociaux, en écrivant: «Quoi qu’il en soit, je pense que nous pouvons tous convenir que le déploiement de la précommande d’aujourd’hui a été terriblement géré. Un sh ** show absolu. «

Félicitations à ceux qui ont accroché une PS5, bonne chance à ceux qui sont encore à la chasse! Quoi qu’il en soit, je pense que nous pouvons tous convenir que le déploiement des précommandes d’aujourd’hui a été très bien géré. Un spectacle de merde absolu. – Gary Whitta (@garywhitta) 17 septembre 2020

Pour en savoir plus sur les précommandes PS5, consultez le guide de précommande PS5 de GameSpot pour vous aider à trouver une console chez les détaillants du monde entier.

Top des nouveaux jeux vidéo sortis sur Switch, PS4, Xbox One et PC cette semaine – 13-19 septembre 2020PS5 Showcase LivestreamPS5 Date de lancement, prix et jeux – Tout ce que vous devez savoir en moins de 3 minutes Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge Announcement TrailerPlayStation 5 Price Reveal Trailer | PS5 ShowcaseDark Souls Remake Remake Gameplay Trailer | PS5 ShowcaseImmortals Fenyx Rising Trailer BreakdownPS5 Date de sortie et prix, Final Fantasy 16 et Splinter Cell VR | Enregistrer le prix de StatePlayStation 5, la date de sortie et la révélation de Ragnarok | Vitrine PS5God of War: Ragnarok Reveal Trailer | Bande-annonce de la collection PS5 ShowcasePS Plus | Vitrine PS5Cinq nuits chez Freddy: Bande-annonce de brèche de sécurité | Vitrine PS5

