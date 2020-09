Comme d’habitude, la plateforme a déjà présenté ce que seront les jeux gratuits la semaine prochaine.

C’est jeudi, un jour marqué en rouge pendant la semaine, car c’est à ce moment-là que les nouveaux jeux gratuits sont ajoutés à Epic Games Store, et ceux qui seront disponibles dans sept jours sont annoncés. Une boucle avec laquelle la plate-forme Epic génère de plus en plus d’adeptes profitant de la prétention de pouvoir profiter de versions plus qu’intéressantes.

Comme annoncé, Hitman et ShadowRun cèdent la place à Into the Breach, qui est le jeu gratuit de cette semaine sur Epic Games Store. Si vous ne le connaissez pas, c’est un jeu de stratégie au tour par tour créé par les personnes en charge de FTL, qui nous donne le contrôle sur un mecha qui doit retenir la menace extraterrestre. Son style tactique a ébloui les joueurs et les critiques, comme vous pouvez le voir dans notre revue.

Railway Empire et là où l’eau a le goût du vin, gratuit la semaine prochaineLa plateforme de distribution numérique a également officialisé les jeux qui seront disponibles à partir du 10 septembre. Le premier est Railway Empire, un autre jeu de stratégie dans lequel vous devez créer un empire en créant un réseau ferroviaireet contribuer au développement de nouvelles technologies pour les locomotives et les wagons. Where the Water Taste Like Wine est l’autre jeu qui est incorporé dans le catalogue; C’est un aventure narrative avec des personnages colorés et un aspect visuel des plus frappants.

N’oubliez pas que vous pouvez maintenant télécharger Into the Breach depuis le site Web Epic Games Store.

En savoir plus sur: Epic Games, Into the Breach, Where the Water Goose Like Wine et Railway Empire.











googletag.cmd.push(function() { var g = '/241667871/3DJuegos/homepage/news'; googletag.pubads().disableInitialLoad(); googletag.defineSlot(g, [[1,1], [728,90], [1008,350], [970,250], [980,250], [980,90], [2,1]], 'dfp-masthead').setTargeting("Pos", ["top"]).addService(googletag.pubads());// masthead googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-atf').setTargeting("Pos", ["1"]).addService(googletag.pubads()); // mpu atf googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-mtf').setTargeting("Pos", ["2"]).addService(googletag.pubads()); // mpu mtf googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-btf').setTargeting("Pos", ["3"]).addService(googletag.pubads()); // mpu btf googletag.defineSlot(g, [[970, 250], [970, 180], [970, 90], [728, 90]], 'dfp-footer').setTargeting("Pos", ["footer"]).addService(googletag.pubads()); // masthead_footer googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-thin').setTargeting("Pos", ["thin"]).addService(googletag.pubads()); // thin_Banner[624,78] googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-inread').setTargeting("Pos", ["inread"]).addService(googletag.pubads()); // inread googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-cintillo').setTargeting("Pos", ["cintillo"]).addService(googletag.pubads()); // cintillo googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-interstitial').setTargeting("Pos", ["interstitial"]).addService(googletag.pubads()); // interstitial googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-oop').setTargeting("Pos", ["oop"]).addService(googletag.pubads()); // out_of_page googletag.pubads().enableSingleRequest(); googletag.pubads().setTargeting("console_name", ["pc"]).setTargeting("publisher", ["epic-games"]).setTargeting("genre", ["otros"]).setTargeting("game", ["epic-games-store"]).setTargeting("url_sha1", "4eb2a0271896b07d075fa2e1e9d54e964a0cbd78");

googletag.enableServices();

});

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');