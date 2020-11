Le développeur indépendant Zero Infinite Games a récemment ouvert une campagne de financement participatif via la célèbre plateforme Kickstarter, après avoir présenté ce qui sera leur premier travail, Dans l’éternel, une action rpg qui alterne l’avancée par des cartes en vue aérienne avec des scénarios de combat en perspective latérale. Cela vous semble-t-il familier? Peut-être de Zelda II: Adventure of Link, le deuxième épisode, un peu moins connu, de la célèbre saga, celui qui a fondamentalement changé quelques-unes de ses règles par rapport au reste, en incluant des éléments de jeu de rôle tels que la mise à niveau, pouvoir sauter des plates-formes, apprendre des sorts … et à cause de sa grande difficulté, à tel point que parfois cela peut même sembler injuste, peut-être pour quelle raison c’est l’un des titres de la série qui n’a encore reçu aucun remake ou remasterisation. Quoi qu’il en soit, ce nouveau titre, qui a encore trois semaines de campagne pour continuer à augmenter les fonds, aspire à devenir une sorte de successeur spirituel. Qui sait si cela pourrait également promouvoir une révision de l’original NES, ainsi que d’être abandonné par le magasin virtuel de la console hybride.

Un sorcier inconnu s’est infiltré dans le royaume de Felsand et a jeté une terrible malédiction sur la famille royale: leurs corps ont été transformés en pierre solide. Le grand prêtre Valadar se précipite pour appeler tous les gardes du palais de leurs fonctions pour localiser l’assaillant. Cavin, le messager (un mot sophistiqué pour «garçon de courses») à la princesse se faufile dans le groupe de la garde royale.

Ayant besoin de toute l’aide qu’il peut obtenir, Valadar permet à Cavin de rejoindre la mission. On pense que “L’Eternel” a été ouvert par le sorcier, et a obtenu une magie puissante de ses chambres. En Felsand, et dans une grande partie du monde, ils croient en “Eternity”, une série de livres qui détaillent la création du monde et l’origine de ses habitants.

L’Eternel est un palais légendaire fermé depuis des millions d’années, attendant qu’un guerrier capable de résoudre les énigmes entre et récupère les armes puissantes qu’il contient. Ce héros (ou méchant) aurait le pouvoir de plier la volonté du monde.

Into The Eternal est inspiré de Zelda 2 sur la NES. Un jeu sous-estimé et incompris qui, bien que défectueux, suscite probablement plus de haine qu’il ne le mérite. Notre objectif est de conserver les fonctionnalités que les gens aiment et de modifier celles qu’ils n’aiment pas. Les énigmes seront plus logiques et la difficulté sera plus juste.