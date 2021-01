Le studio danois reconnaît l’échec du format épisodique lors du redémarrage de Hitman.

En 2017, nous savions que IO Interactive quittait Square Enix. L’étude de la saga Hitman a franchi le pas de devenir un entreprise indépendante pour la première fois de son histoire, fondée à l’origine en 1998 sous Nordisk Film, puis rachetée par Eidos Interactive en 2004. Pour la première fois en 20 ans, le studio danois a eu la liberté absolue de travailler seul, ce qui a conduit à un Hitman 2 qui a changé le modèle commercial de son opus précédent pour être offert comme un ensemble complet de points de vente.

Maintenant, Pourquoi Square Enix a-t-il laissé échapper à cette étude et à sa saga? Dans une interview avec Game Informer, le PDG d’IO Interactive, Hakan B.Abrak, déclare que le pari épisodique Le redémarrage de Hitman a amené l’éditeur à perdre confiance dans le projet: “Nous l’avons appelé la stratégie du cheval de Troie, faisant participer les gens [al juego] et s’ils l’aiment, ils achèteront plus de chapitres. Peut-être que nous aurons un volume de ventes plus élevé au début, et j’espère que nous pourrons convertir ces utilisateurs s’ils aiment le jeu. C’était la stratégie“Explique Abrak.

Même notre éditeur et propriétaire à l’époque a perdu la foi Hakan B. Abrak“Parmi les sceptiques, le” qu’est-ce que c’est? “, Le” est-ce un accès anticipé d’un grand éditeur? ” et ainsi de suite, tout a abouti à ventes historiquement faibles, un départ historiquement bas », commente le leader des OI, qui ajoute:« Et avec le temps, même notre éditeur et propriétaire à ce moment-là foi perdue«Parlant de Square Enix. Après la rupture en 2017, le président de Square Enix, Yosuke Matsuda, a affirmé avoir beaucoup d’affection pour Hitman, mais« en tant qu’homme d’affaires, je dois faire face aux coûts et aux revenus. Malheureusement, Hitman n’a pas répondu aux attentes“.

Une raison qui les a amenés à se séparer du studio et de sa saga pour réduire les pertes. Peu de temps après, IO Interactive trouvé chez Warner Bros. Games le compagnon idéal pour publier leur Hitman 2, et entre les deux versements, et leurs plus de 350 mises à jour de contenu, IO affirme avoir vu plus de 40 millions de joueurs pour l’aventure. Bien sûr, la prochaine version de l’étude sera un peu différente: Hitman 3 Il sortira en magasin le 20 janvier et sera publié par l’OI lui-même indépendamment.

IO travaille sur un jeu James Bond de nouvelle générationParallèlement à cela, IO travaille également sur un nouveau jeu James Bond sorti en novembre dernier, qui pour le moment ne transcende pas beaucoup de détails. “Je pense qu’à partir de maintenant, IO ne devrait plus être connu sous le nom de ‘Hitman IO Interactive studio’, mais plutôt les gens devraient penser à IO Interactive comme IO Interactive en premier lieu », explique Abrak.« Les créateurs de IP différente et un lieu de créativité où Hitman est bien sûr l’un de nos enfants, mais nous aurons plus d’enfants à l’avenir. Et l’un d’eux est 007“.

“Si vous pensez à l’avenir de Hitman, ainsi que si vous pensez à l’avenir de la franchise James Bond, nous sommes dans un moment où nous nous sentons curieux et affamé de manière créative“ajoute Christian Elverdam, copropriétaire de IO.” Si vous pensez à ce que l’avenir réserve à Bond, à ce que l’avenir réserve à Hitman, vous penserez, espérons-le, “hé, il semble que ces gars-là s’intéressent à emmène tes sagas dans de nouveaux endroits«Avec la sortie de Hitman 3 dans quelques semaines, et en attendant des nouvelles de l’agent 007, quoi de mieux que de passer en revue les aventures de l’agent 47 dans notre analyse de Hitman 2.

