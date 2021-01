Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Le nom IO Interactive est inextricablement lié à Hitman, l’une des franchises les plus reconnues de l’industrie. Le studio a eu une histoire pleine de hauts et de bas, mais maintenant il est dans un bon moment avec Hitman III et Project 007, ses jeux en développement.

La société a des projets ambitieux pour son avenir, a révélé Hakan Abrak, directeur exécutif du studio, lors d’un entretien avec Game Informer. Le manager a évoqué ses projets les plus récents et son désir de travailler sur plus de nouvelles franchises.

IO Interactive fera donc de son mieux pour développer de nouveaux projets et ainsi progressivement être reconnu pour plus que juste les aventures de l’agent 47. D’un autre côté, Abrak a parlé de certains problèmes qu’ils ont eu dans le passé.

Abrak a noté que Square Enix, un ancien partenaire d’IO Interactive, avait lentement perdu tout intérêt pour Hitman, mettant fin à la relation entre les entreprises. IO Interactive, déjà en tant que studio indépendant, a décidé de poursuivre sa franchise, mais avec un objectif clair à long terme: travailler sur de nouvelles IP.

Le manager a déclaré que tout le monde était très enthousiasmé par l’arrivée d’Hitman III, un titre qui marquera la fin d’une époque pour l’étude. Les développeurs se sentent chanceux que, malgré les complications, ils puissent faire un troisième versement.

Abrak a reconnu que IO Interactive est très proche de Hitman, mais espère que cela changera dans un avenir pas trop lointain. La créatrice a confirmé qu’elle travaillerait plus tard sur de nouvelles propriétés intellectuelles et que la première d’entre elles sera 007.

«Les gens devraient d’abord considérer IO Interactive comme IO Interactive, des créateurs de différentes IP et un lieu de créativité où Hitman est définitivement l’un de nos enfants, mais il y aura plus d’enfants à l’avenir. Et l’un d’eux est 007 », a déclaré le directeur.

Christian Elverdam, directeur créatif de l’entreprise, a déclaré qu’il était actuellement «curieux et affamé, créatif», alors ils chercheront de nouveaux projets pour donner de la variété à leur catalogue. Les développeurs ont déclaré que cela ne signifie pas qu’ils abandonneraient Hitman à un moment donné.

“Je pense que c’est poétique que Hitman, à son apogée, ait été le début d’IO en tant que société indépendante. En ce moment, c’est aussi le début d’IO en tant que société indépendante, car le premier titre que nous avons sorti est la fin de cette conclusion.” Elverdam termina.

Hitman III arrive sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One et PC le 20 janvier. Vous trouverez ici plus d’informations sur la nouvelle tranche de la franchise.