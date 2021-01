Une nouvelle aventure pleine d’énigmes est arrivée aujourd’hui 7 janvier à l’eShop de la console hybride, c’est Iris Automne, un titre du développeur indépendant Next Studios, connu pour avoir créé d’autres jeux tels que Biped, et qui se caractérise par l’utilisation d’une esthétique monochrome unique avec de grandes scènes qui ont beaucoup à cacher ou à montrer, selon la façon dont les lumières et les ombres les affectent , ceci étant la mécanique de base du puzzle qui nous y attendent. A l’occasion de son arrivée sur Nintendo Switch, un gameplay des vingt-quatre premières minutes de jeu a été montré, que vous pouvez consulter ci-dessous:

Iris.Fall est un jeu d’aventure et de puzzle avec des graphismes incroyables et un thème fascinant “lumière et ombre”.

Résolvez des énigmes intelligentes et découvrez une histoire intrigante pleine de mystère et d’émerveillement. Avec «lumière et ombre» comme concept central, Iris.Fall emmène les joueurs dans une aventure monochrome pas comme les autres.

Contexte historique:

Après s’être réveillée d’un rêve, Iris suit un chat noir dans un théâtre en ruine, voyageant dans les deux sens à travers un étrange labyrinthe d’ombre et de lumière. Au fur et à mesure que l’histoire se déroule, Iris commence à se rendre compte que tout dans ce théâtre semble avoir une sorte de lien caché avec elle-même.

Principales caractéristiques

• Style artistique monochrome unique

Les visuels du jeu utilisent un style de dessin animé en noir et blanc pur, qui repose sur la transition entre la lumière et l’ombre pour créer une expérience distincte, à la fois exquise et visuellement frappante.

Fusionnez le jeu et le système «ombre et lumière»

Le concept de «lumière et ombre» est présent dans tout l’art, l’histoire et la conception de puzzle du jeu. En basculant entre la lumière et l’ombre, les joueurs peuvent traverser les deux réalités, expérimentant l’entrelacement unique du noir et blanc, de la lumière et de l’ombre, 2D et 3D.

• Expérience d’histoire immersive

Plongez-vous pleinement dans l’intrigue à travers l’atmosphère stylisée et pleine de suspens du décor et de l’histoire. Les progrès dans le jeu s’apparentent davantage à l’exploration spirituelle du joueur.