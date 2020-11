La Révolution Rusviet arrive dans le jeu de stratégie militaire avec des robots géants.

La révolution ne s’arrête jamais, et le monde des jeux vidéo non plus. Iron Harvest 1920+ annonce aujourd’hui sa feuille de route avec le contenu futur de ce jeu de stratégie dieselpunk avec des robots de combat. Des nouvelles allant du nouveau contenu de l’histoire, le ‘Révolution Rusviet‘, au nouveau mode de jeu multijoueur’ Drop Zone ‘, en passant par le lancement d’un demo gratuite qui sera disponible pour une durée limitée.

Tout d’abord, la Révolution Rusviet sortira 17 décembre prochain comme une nouvelle histoire supplémentaire pour le jeu. Dans celui-ci, les joueurs vivront l’histoire du soulèvement du peuple russe contre le tsar tout au long une campagne de quatre cartes pour un joueur, avec des détails sur le mystérieux Raspoutine. Ce contenu est inclus gratuitement pour les contributeurs de Kickstarter et les acheteurs de l’édition numérique Deluxe et peut être acheté séparément pour 3,99 euros.

Mais avant le début de la révolution, la dernière semaine de novembre nouveau mode multijoueur Drop Zone. Dans ce mode, les joueurs doivent collecter les arsenaux qui arrivent des airs à différents points de la carte, pour obtenir plus de points que leurs rivaux et remporter la victoire. Un mode disponible sur toutes les cartes d’escarmouche du jeu, et disponible pour les matchs rapides, personnalisés et classés.

Pour aggraver les choses, King Art Games annonce un demo gratuite du jeu sur PC, qui sera disponible pour une durée limitée. Du 25 novembre au 1 décembre, Les utilisateurs de Steam, GOG et Epic Games pourront tenter cette aventure stratégique se déroulant dans une version alternative de l’Europe en 1920, où le combat est mené par d’immenses machines de guerre.Pourquoi évoque-t-on aussi Epic Games? Facile, car le jeu vient d’arriver cette semaine sur la plateforme Epic pour PC.

Art officiel de la ‘Rusviet Revolution’, Iron Harvest 1920+ DLC

La démo d’Iron Harvest offrira un accès complet à la cloche le jeu, ainsi que ses modes Escarmouche et AI Challenge, en solo et en coopération, et le modes multijoueurs compétitifs. Une proposition de stratégie compatible avec GeForce Now, et dont nous parlons en profondeur avec notre analyse d’Iron Harvest 1920+.

