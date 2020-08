Le jeu Camouflaj continue de s’améliorer, après un mois et demi sur le marché.

En juillet dernier, les utilisateurs de PlayStation 4 ont reçu le lancement du jeu Iron Man en réalité virtuelle. Iron Man VR de Marvel est sorti en tant que aventure d’action dans la première personne dans laquelle nous pourrions incarner le super-héros. Maintenant que le jeu approche de deux mois de vie, Camouflaj a introduit de nouvelles fonctionnalités après mise à jour gratuite.

Cette mise à jour est Maintenant disponible et il est arrivé chargé de nouvelles fonctionnalités et d’améliorations générales du jeu. Le plus frappant est que le patch a apporté le mode de jeu Nouveau jeu +, qui vous permettra de rejouer le titre sans perdre de points de recherche et tout ce que le joueur a débloqué pour l’armure d’impulsion. Ce mode sera disponible après avoir terminé le jeu pour la première fois.

Cette nouvelle option s’est accompagnée d’un nouveau niveau de difficulté appelé Définitive, parfait pour les joueurs qui veulent s’améliorer. Et quoi de mieux que de jouer au jeu avec nouvelles armes? La mise à jour a également apporté quelques nouvelles fonctionnalités à l’arsenal du jeu: le répulsif à faisceau continu, EM Charge Cannon, Micro-Swarm et Gravity Bomb sont désormais disponibles dans le jeu.

En plus de tout cela, le patch a également introduit huit armures décoratives personnalisé et nouveaux défis à surmonter pour les déverrouiller. Je sais aussi ont des temps de chargement réduits, a été donné la possibilité de sauter n’importe quelle séquence sans avoir à la charger d’abord si cette mission est déjà terminée, et maintenant les joueurs peuvent sauter deux missions secondaires parce que les commentaires des utilisateurs concernant ces phases n’étaient pas positifs.

Blaine Higdon, un concepteur de jeux chez Camouflaj, a commenté sur le blog PlayStation que l’équipe de développement a vu les « critiques, tweets et vidéos, et entendu tout » que les joueurs avaient à dire. Par conséquent, Hidgon espère que « cette mise à jour de contenu vous fera sentir plus que jamais que vous êtes Hombre de Hierro« . Si vous êtes curieux d’en savoir plus sur le jeu, vous pouvez vous rappeler notre analyse.

