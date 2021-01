L’éditeur Prototype s’est associé au développeur indépendant Frontwing pour proposer l’un de ses nombreux titres à l’eShop de la console hybride à partir de l’année prochaine. 8 avril, du moins dans les terres japonaises pour le moment. Il s’agit de Île, un roman visuel complexe avec de multiples chemins et fins, dans lequel, en utilisant le système d’organigrammes du jeu, nous naviguons à travers l’histoire et découvrons des indices pour percer les nombreux mystères d’Urashima, l’île où nous nous trouvons.

L’histoire de ce titre tourne autour de Sanzenkai Setsuna, un jeune homme qui se réveille sur la côte d’Urashima sans aucun souvenir de son passé. Au cours de notre aventure, nous explorerons la relation de Setsuna avec trois filles de l’île, Rinne, Karen et Sara. Alors que nous découvrons les secrets cachés du passé et du futur d’Urashima, le jeune homme que nous incarnons doit lutter contre le destin pour protéger ce qu’il aime le plus. Pourrons-nous découvrir la vérité et sauver Urashima, ou allons-nous nous perdre parmi les nombreuses impasses de l’île?

Bande-annonce de l’île (Nintendo Switch eShop)

Monde et contexte Urashima est une petite île, loin du Japon continental. C’est une véritable utopie, dotée d’une riche beauté naturelle. Mais l’île a un passé difficile et est sur le point d’être effacée discrètement de l’histoire. Le syndrome de la brûlure de la suie, une maladie endémique, a provoqué un fossé entre l’île et le continent. Une plate-forme offshore pour la recherche marine est depuis longtemps abandonnée; Il y a cinq ans, trois incidents distincts ont conduit les trois familles Urashima autrefois influentes à la ruine. Les rumeurs selon lesquelles les enfants déménagent sont devenues une partie du folklore local, avec une autre légende, qui se répète sur l’île depuis des temps immémoriaux … “Laissez-moi vous raconter la légende de cette île: c’est une histoire d’amour tragique …” Voir également La clé pour sauver l’île réside dans trois filles, dont chacune appartient à l’une des trois familles. Ces filles ne peuvent pas changer le destin de l’île à elles seules, mais pourraient-elles réussir avec l’aide du jeune homme qui vient de s’échouer? Prétendant qu’il a voyagé dans le temps, l’homme se lance immédiatement sur un chemin solitaire, défiant les anciennes traditions de l’île et cherchant à changer l’avenir. Mais ce ne sont pas ses seuls objectifs …

La source

en relation