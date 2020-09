Cette même semaine, Activision a confirmé la date de sortie de la démo qui nous ramènera les folles aventures du marsupial le plus populaire du monde des jeux vidéo. Crash Bandicoot 4: il est temps C’est une œuvre qui se rapproche de son grand lancement dans la génération actuelle de consoles. Mais, malgré sa proximité, la société américaine nous donnera au préalable l’occasion de tester le jeu à travers une démo.

La démo de Crash Bandicoot 4: It’s About Time sera disponible à partir du 16 septembre, mais elle ne sera pas disponible pour tous les fans de la franchise. Comme annoncé il y a quelques jours, pour accéder à la démo il faudra avoir réservé le jeu. Sinon, les joueurs devront attendre la date de sortie du jeu pour profiter de l’action que ce titre a à offrir.

Crash Bandicoot 4: Il est temps | Activision

Quoi qu’il en soit, Activision et Toys For Bob se sont assurés de mettre leurs longues dents en révélant une nouvelle bande-annonce courte pour la démo de Crash Bandicoot 4: Il est temps. La vidéo n’a que 30 secondes, mais elle est assez longue pour alimenter l’envie de l’arrivée de cette démo. Crash Bandicoot 4: It’s About Time sortira dans Playstation 4 et Xbox One le prochain 2 octobre, étant le premier jeu complètement nouveau et original du personnage en 10 ans.