Avec le lancement du jeu gratuit sur Steam, il reste encore plein d’aventures à faire.

Quelques années avant que World of Warcraft ne mette le monde à ses pieds, l’équipe britannique Jagex a proposé la meilleure stratégie possible pour créer un MMO réussi: exécutez-le à partir de navigateurs Internet. Avec cette mesure, Paysage runique il s’est faufilé sur les ordinateurs de milliers d’écoles et de collèges, ignorant les paramètres qui empêchaient l’installation de logiciels tiers. Ce phénomène a commencé le 4 janvier 2001, ce qui signifie que le jeu vient de tourner 20 ans.

Pendant tout ce temps, beaucoup de choses se sont passées: notamment, la réécriture du code du jeu (de Java à C ++ en 2016) et la naissance de Old School Runescape en 2013, une copie séparée du jeu tel qu’il était en août 2007 qui peut aujourd’hui être considérée géré par la communauté—Vous continuez à recevoir des mises à jour, mais toutes les idées sont soumises à des votes de joueurs dédiés avant d’être lancées.

D’autre part, Runescape a fait ses débuts sur Steam récemment, avec Jeu croise entre le client individuel et la version mobile. Sur toutes ces plateformes, vous pouvez actuellement trouver un événement festif qui s’étend aux réseaux sociaux avec ce qui est probablement leur mème le plus connu: l’enfant gnome disgracieux (mais extrêmement aimé).

Bien que ses graphismes ne soient pas à la hauteur des standards des MMO les plus populaires du moment, franchement Runescape 3 (la version la plus modernisée et la plus connue) maintient un style artistique distinctif et s’efforce de rester intéressant même à ce moment, en séparant soigneusement les missions introduites dans chaque date, en indiquant celles qui sont doublées, et en respectant une communauté qui gère l’économie, des macro-hangouts PvP et plus encore. Sur la plateforme Valve, le jeu a 89% de critiques positives.

En savoir plus: RuneScape et Jagex.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');