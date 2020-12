Il affirme que certains utilisateurs lui ont envoyé des vidéos avec des lumières pour lui donner des crises.

Cyberpunk 2077 est l’un des jeux les plus attendus de l’année et tout ce qui touche à son lancement suscite un certain émoi sur les réseaux. Même avec des situations assez désagréables, comme celle du journaliste Liana Ruppert, qui est harcelé dans les réseaux après avoir publié un guide informatif pour prévenir les crises d’épilepsie lors de la lecture des derniers travaux de CD Projekt RED.

La journaliste a subi des crises en jouant et il y a des utilisateurs qui lui ont envoyé des vidéos pour provoquer plus d’attaquesComme nous vous l’avons dit, en raison des lumières et des flashs qui se trouvent à certains moments du jeu, certains joueurs peuvent souffrir crises d’épilepsie avec Cyberpunk 2077. Le titre, comme dans pratiquement tous les jeux, prévient que cela peut arriver si vous souffrez de telles conditions. Ruppert elle-même a déclaré sur les réseaux sociaux qu’elle avait été encouragée à écrire l’article de prévention car elle avait subi de graves crises d’épilepsie au milieu du match.

Le journaliste du portail GameInformer Il a également communiqué une situation très triste dans les réseaux. Suite à la publication de l’article, il déclare que reçu des centaines de vidéos camouflées clignotant délibérément pour provoquer plus de crises. Il exhorte également les joueurs épileptiques à faire attention s’ils reçoivent une vidéo et à ne pas appuyer sur play.

“Je suis en colère maintenant. J’ai passé toute la nuit à pleurer. Tout le monde parle des réactions des joueurs et non de l’épilepsie réelle, et certains l’utilisent pour blesser d’autres personnes; Je suis très frustré. Je veux juste aider à rendre les jeux plus sûrs », déclare Ruppert sur Twitter, qui dans son article conseillait de réduire la luminosité du jeu ou d’activer le mode daltonisme pour éviter les problèmes et prévenir les crises d’épilepsie.

Une triste situation qui a obscurci le but d’un article qui, sûrement, il sera utile pour de nombreux utilisateurs ayant un problème aussi présent que l’épilepsie. Laissant cette question de côté, nous vous rappelons que vous pouvez déjà lire notre analyse de Cyberpunk 2077, et que le jeu ne devrait pas avoir autant de bugs au lancement que les analystes en ont souffert ces derniers jours.

