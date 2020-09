Le premier nouveau Alex Kidd titre depuis les années 1990 Alex Kidd dans Shinobi World arrive sur le Switch en 2021, et c’est une nouvelle couche de peinture pour un classique de Sega qui définit la franchise, sous la forme de Alex Kidd dans Miracle World DX.

Refaire un jeu aussi largement joué et aimé que Miracle World soulève toutes sortes de défis; comment conservera-t-il le gameplay original qui rend l’original si mémorable, tout en améliorant l’expérience pour plaire aux joueurs contemporains?

Nous avons rencontré les développeurs Jankenteam et leur avons demandé des réponses.

Nintendo Life: Alex Kidd est depuis longtemps un souvenir qui s’estompe depuis longtemps, avec seulement des rééditions et des camées comme Sonic et Sega All-Stars Transformed le gardant sous les feux de la rampe. Comment ce remake est-il né au départ?

Ramon Nafria (Producteur): En tant que fan de Sega, j’ai toujours voulu jouer à de nouveaux jeux avec des personnages classiques comme Alex Kidd, Opa Opa, Joe Musashi, etc. Après avoir passé quelque temps dans l’industrie du jeu vidéo, j’ai voulu réaliser mon rêve de créer de nouveaux jeux avec ces personnages. Quand j’ai vu le projet de José et Hector, j’ai pensé que c’était le moment idéal pour réaliser ce rêve!

Jose Sanz (concepteur): Je trouve que c’est un jeu très drôle et nous voulions ramener Alex Kidd après tant d’années.

Nintendo Life: Alex Kidd dans Miracle World DX était à l’origine un remake de fans extrêmement impressionnant; en plus de devenir « officiel », qu’est-ce que Sega a apporté à la table qui a permis au jeu d’être encore amélioré?

Ramon Nafria: Leurs retours sont extrêmement précieux dans tous les termes, et pour être honnête, mon rêve était au moins de travailler avec les «parents» d’Alex Kidd. Nous travaillons avec eux pour créer le meilleur Alex Kidd possible, ce qui signifie qu’ils sont impliqués dans le processus de développement du début au lancement du jeu.

Nintendo Life: Quelle est l’histoire de l’équipe avec Alex Kidd?

Ramon Nafria: En Espagne, le SEGA Master System 2 a été un succès, et la console est livrée avec Alex Kidd intégré, donc c’est un personnage vraiment bien connu dans la société; il y a même un musicien qui porte son nom. Jose et Hector avaient Master Systems comme première console, tandis que le mien était un Game Gear (avec Master Gear Converter). Jusqu’à ce que Sonique apparu, Alex était la mascotte la plus importante de Master System (et pour être honnête, certains d’entre nous préfèrent Alex Kidd à Sonic!).

José Sanz: C’est l’un des premiers jeux auxquels j’ai joué de ma vie (avec Master System Sonic 1).

Nintendo Life: Comment Alex Kidd a-t-il été créé dans Miracle DX? Quel logiciel a été utilisé?

Daniel Parrado (codeur): Le logiciel a une architecture basée sur des composants et les niveaux sont créés à l’aide d’un système de tilemap avec des outils personnalisés que j’ai codés pour l’équipe. L’ensemble du jeu est développé dans Unity 2019 LWRP.

Nintendo Life: Combien d’heures estimez-vous consacrées à ce projet?

Daniel Parrado: Environ 800-900, pour l’instant.

Nintendo Life: Il existe plusieurs titres d’Alex Kidd, mais selon vous, qu’est-ce qui fait de Miracle World, en particulier, un jeu aussi durable?

Ramon Nafria: L’original Alex Kidd dans Miracle World est un jeu impressionnant encore aujourd’hui; celui qui prend l’influence créative de Dragon Ball, Super Mario Bros., Guerres des étoiles et beaucoup d’autres idées personnelles. Le jeu permet au joueur d’acheter des choses, de conduire des véhicules et d’utiliser des super pouvoirs. Toutes ces choses dans un jeu de 1986!

Nintendo Life: C’est un titre bien-aimé et brillant, mais il est associé à un design inhabituel et idiosyncratique; Dans quelle mesure le remake adhère-t-il à l’étrangeté de l’original?

José Sanz: C’était très inhabituel, mais je pense que ça marche encore aujourd’hui et c’est amusant. Il est vrai qu’il y a des mécaniques qui sont obsolètes ou qui ne sont plus vues si souvent, mais ce sont aussi des choses qui rendent Alex Kidd unique! Si nous améliorons cela, nous avons encore un très bon match entre nos mains.

Nintendo Life: Était-il difficile de moderniser Miracle World sans perdre la saveur ésotérique qui en fait un jeu si mémorable?

José Sanz: En fait, oui; pour faire le remake, vous devez partir de la base de tout le jeu original. Nous ajoutons quelques améliorations pour améliorer l’expérience, telles que l’amélioration du système de contrôle, l’ajout d’aides visuelles, l’approfondissement de la narration et de l’histoire …

Nintendo Life: Alex a subi quelques métamorphoses au cours de sa vie; comment est né son look moderne?

Hector Toro (Artiste): Ce changement artistique ressemble à la façon dont je me souvenais des personnages, ou du moins à la façon dont ils étaient dans mon imagination. Cela, mélangé à mon style de dessin animé, m’a fait me sentir vraiment à l’aise avec tout le monde Radaxian.

Nintendo Life: Des éléments du nouveau jeu ont-ils été extraits de l’un des autres titres de la série Alex Kidd – Lost Stars, Shinobi World, etc.?

José Sanz: Oui, nous avons pris quelques références de jeux liés à cet Alex Kidd, principalement pour bien relier l’histoire. Saviez-vous qu’Egle (le frère d’Alex) avait son propre jeu sur Master System? C’est appelé Pot de fosse. Il portait une armure de chevalier et un marteau magique!

Nintendo Life: Comment les nouveaux niveaux promis s’intègrent-ils dans la structure du remake?

José Sanz: Les nouveaux niveaux sur lesquels nous travaillons s’adaptent parfaitement au cours de l’aventure d’Alex; ils sont dans le contexte du récit et le complètent – disons simplement qu’ils ne sont pas tous serrés à la fin du jeu!

Nintendo Life: La bande-annonce promet des « combats de boss alternatifs »; est-ce que cela remplace les allumettes « Janken » de l’original? La pierre, le papier, les ciseaux sont toujours présents dans la bande-annonce, comment sera-t-il mis en œuvre?

José Sanz: Jankenpon est l’un des emblèmes du jeu, nous l’avons donc conservé, mais l’avons rendu plus accrocheur. Quant aux combats de boss, nous les retravaillons. Hormis les 2 minibosses du jeu, vous souvenez-vous que la deuxième fois que vous avez affronté les serviteurs de Janken, il y a eu une petite phase d’action …?

Nintendo Life: basculer instantanément entre les graphismes modernes et classiques est toujours impressionnant. Comment le « mode rétro » a-t-il été réalisé?

Daniel Parrado: C’était probablement la caractéristique la plus difficile du point de vue technique. Lorsque le joueur appuie sur le bouton Mode Swap, une méthode déléguée est appelée. Ensuite, tous les objets du niveau échangent leurs sprites, animateurs, états, SFX, musique, etc., tout en conservant leur comportement et leurs propriétés physiques. Tout cela est réalisé de manière efficace afin que le joueur ne remarque aucune baisse de fréquence d’images.

Nintendo Life: Avez-vous eu accès aux blocs de construction du jeu Master System original, pour ainsi dire, lorsque vous travailliez sur Miracle World DX?

Daniel Parrado: Le code original peut être rétro-conçu à l’aide d’émulateurs, mais je viens généralement de jouer au jeu et d’obtenir un résultat similaire par imitation.

Nintendo Life: Aussi bonne que soit la musique de Miracle World, il n’y en a pas beaucoup. Pourriez-vous expliquer le processus d’élargissement de la bande originale du jeu?

Jose Ramon Garcia « Bibiki » (Musicien): Comme vous venez de le dire, le jeu original n’avait pas de piste pour chaque biome, donc beaucoup d’entre eux étaient répétés le long des différents niveaux. Cependant, dans ce remake, en tant que compositeur audio de l’équipe, je pense que nous pouvons être plus ambitieux à ce sujet et apporter des thèmes plus uniques aux différents domaines du jeu, créant de nouveaux sentiments que le joueur découvrira.

Le thème de Nintendo Life: Miracle World est un morceau emblématique de Master System, utilisé à nouveau dans le suivi de Mega Drive, Enchanted Castle. Comment avez-vous abordé la retouche d’une pièce aussi connue?

Jose Ramon Garcia «Bibiki»: Ce fut un travail vraiment difficile. La nostalgie est très puissante en termes de sentiments, donc l’approche a été un point intermédiaire entre le maintien de l’essence de l’original et l’utilisation d’un style différent, frais et personnel qui correspond – je l’espère – aux normes actuelles.

Nintendo Life: Avez-vous eu des influences musicales majeures en travaillant sur ce projet?

Jose Ramon Garcia «Bibiki»: En tant que compositeur, je crois que notre influence réside principalement sur ce que nous écoutons, même si nous n’en avons pas conscience. Néanmoins, si je dois choisir une influence musicale majeure, ce serait la bande originale d’Alex Kidd dans Miracle World elle-même, puisque c’est d’où vient le matériau du reste de la bande-son.

Nintendo Life: Que définiriez-vous comme le « son d’Alex Kidd »?

Jose Ramon Garcia «Bibiki»: En un mot, je pense que certaines des caractéristiques les plus remarquables du son d’Alex Kidd sont la gaieté et l’agréable des mélodies, les rythmes joyeux et les harmonies tonales qui les sous-tendent.

Nintendo Life: Miracle World DX a une « sensation » visuelle très différente du jeu original, tout en restant clairement de sa lignée. Comment les visuels du jeu Master System ont-ils évolué pour DX?

Hector Toro: Je suis un grand fan du jeu original Alex Kidd et c’était mon premier jeu vidéo, donc j’ai toujours essayé de respecter l’essence de l’original. En tant que fan, si quelqu’un créait un nouveau jeu Alex Kidd, je voudrais que tout soit comme je m’en souviens.

Nintendo Life: Comment l’art et l’animation sont-ils produits?

Hector Toro: J’ai établi tout le concept art et la palette de couleurs depuis longtemps. Habituellement, pour mes concepts, j’utilise Animate et pour le pixel art et l’animation le fantastique Aseprite. Parfois, lorsque j’ai des problèmes pour visualiser à quoi ressemblerait quelque chose d’animation dans le moteur, je retourne dans Animate et avec des objets « fictifs », je crée des animations précédentes. Quelque chose que j’utilise beaucoup et que je prends en compte sont les douze principes de base de l’animation d’Ollie Johnson et de Frank Thomas. Je viens du monde de l’animation et c’est quelque chose que je pense que les artistes de jeux oublient souvent de faire dans le pixel art. Ces techniques sont très simples à appliquer mais très difficiles à maîtriser. Ce n’est pas que je sois un grand pixeliste, mais j’essaie de donner à mes personnages un aspect naturel en utilisant les principes que j’ai mentionnés. De cette manière, surtout, les personnages ont le charisme qu’ils méritent et montrent qu’ils ont la vie.

Nintendo Life: Comment équilibrez-vous l’animation améliorée de DX avec le gameplay réactif du jeu original?

Hector Toro: Au début, nous avons eu des problèmes à ce sujet, mais maintenant (j’espère!) C’est résolu. Nous sommes chanceux que Daniel ait programmé l’option pour permuter entre le jeu original et le remake et nous avons ajouté quelques exceptions dans le code afin que cela n’affecte pas les animations originales. Par exemple, quand il esquive dans le jeu original, il n’utilise qu’une seule image, mais la version remake en utilise quatre. Il y a eu quelques défis avec les collisions des personnages et des arrière-plans, car nous travaillons à des résolutions différentes et personnellement, je ne correspond parfois pas aux tailles définies par les sprites du jeu original (rires). Maintenant sérieusement, il y a des personnages qui dans le Miracle World original avaient une taille unique et je les ai rendus un peu plus grands ou plus petits, selon la nécessité.

Nintendo Life: Quel est votre sprite préféré dans le jeu jusqu’à présent?

Hector Toro: Alex, évidemment! C’est le premier sprite que j’ai fait, là où tout a commencé et le personnage sur lequel j’ai passé le plus d’heures. J’adore ses animations fluides et son style. Je ne changerais rien à lui maintenant, c’est mon petit fils.

Nintendo Life: Y avait-il quelque chose destiné à être inclus dans le jeu qui n’a pas fait la coupe pour une raison quelconque?

Daniel Parrado: En tant que développeur qui a aimé travailler sur ce jeu, j’aimerais toujours étendre le jeu encore et encore avec plus de contenu et de fonctionnalités, mais chaque développement a besoin d’une fin. Je suis assez satisfait de tout ce que nous avons inclus dans le jeu et je pense que les joueurs l’aimeront autant que moi.

Nintendo Life: Avez-vous d’autres secrets sur le jeu que vous seriez prêt à nous dire?

José Sanz: Je ne veux pas révéler de surprises, mais je suis sûr que les fans apprécieront toutes les références et les œufs de Pâques.

Nintendo Life: Y a-t-il d’autres franchises Sega sur lesquelles vous aimeriez particulièrement mettre la main?

Ramon Nafria: Tous! Mais oui, comme je l’ai dit avant j’aime Zone fantastique et Shinobi autant qu’Alex Kidd.