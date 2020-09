Éditorial: la télé / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Netflix a récemment confirmé qu’il travaillait sur Blood Origin, une série qui servira de préquelle à The Witcher. Pour le moment, on sait peu de choses sur cette production, mais cela n’a pas empêché les rumeurs de circuler. En fait, il y en a un qui dit que Jason Momoa, acteur d’Aquaman, sera au casting de cette production. Bien que cela ne soit pas confirmé, une publication de l’acteur a suscité des spéculations dans les réseaux.

Ce qui se passe, c’est que récemment Momoa a partagé un fan art de The Witcher sur ses histoires Instagram. C’est une image éditée par un fan dans laquelle Momoa apparaît avec une épée et est derrière Henry Cavill caractérisé comme Geralt de Rivia.

Sur la photo, Momoa marque simplement Cavill et dit bonjour. Rappelons-nous que ces acteurs se connaissent et qu’ils ont travaillé dans l’univers cinématographique de DC.

En raison de rumeurs, il y a des gens qui ont vu ce post comme un clin d’œil avec lequel l’acteur laisse entendre qu’il apparaîtra dans The Witcher: Blood Origin. Cependant, la réalité est que cela ne confirme rien et il se pourrait bien que l’acteur se moque de ces rumeurs.

Quelle que soit l’intention de l’acteur, la réalité est que sa publication a attiré l’attention. Pour preuve, nous avons des fans qui pensent que cela pourrait être un indice qu’il sortira sur Blood Origin.

D’où viennent les rumeurs selon lesquelles Jason Momoa rejoindrait The Witcher?

Maintenant, d’où viennent les rumeurs de Jason Momoa? Comme vous pouvez l’imaginer, ce sont des informations qui circulent sur Internet ces derniers jours.

L’origine de la rumeur est We Got This Covered, une page dédiée au cinéma et à la télévision, qui partage généralement des rumeurs de toutes sortes.Par conséquent, nous ne la considérons pas comme une source totalement fiable, car un grand pourcentage de ses informations ne se révèle pas exact. .

Ainsi, s’il n’est pas déraisonnable de penser que Momoa aura un rôle dans The Witcher, la réalité est que rien n’est confirmé. C’est pourquoi nous vous recommandons de prendre ces informations avec un grain de sel.

